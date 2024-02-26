За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, низка країн НАТО та ЄС нібито розглядають варіант ймовірного введення військ в Україну.

Фіцо заявляє про ймовірне введення військ НАТО в Україну

За інформацією журналістів видання, словацький прем’єр не зміг назвати мету ймовірного введення військ НАТО та країн ЄС на територію України, а також цілі цього рішення, однак зазначив, що йому стало відомо про це нібито з нотаток у рамках підготовки до зустрічі європейських лідерів у Парижі.

Я обмежуся тим, що ці тези означають, що низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість введення своїх військ в Україну на базі двосторонніх угод, — заявив Фіцо. Поширити

Він підкреслив, що на його думку, такий крок лише загострить ситуацію.

При цьому прем’єр-міністр Словаччини зазначив, що його країна не надсилатиме своїх військових в Україну.

Фіцо додав, що його країна готова запросити до себе українських військових для проведення навчань, зокрема, розмінування територій.

Фіцо також заявив, що хоче відкрити тему мирного плану в Парижі.

Як це можливо, що у нас є військовий план, але немає мирного? — заявляє прем’єр-міністр Словаччини. Поширити

Що відомо про зустріч європейських лідерів в Парижі

За інформацією видання Reuters, щонайменше 20 лідерів країн ЄС, США та Канади планують 26 лютого провести зустріч у Парижі із метою надіслати потужний сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну щодо рішучої підтримки України.

Відомо, що у зустрічі візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також лідери скандинавських і балтійських країн.

Сполучені Штати Америки представлятиме помічник Державного секретаря у справах Європи та Євразії Джим О'Брайен, а Канаду — міністр оборони Білл Блер.

Президент України Володимир Зеленський також виступить на зустрічі.

Французькі офіційні особи заявили, що конференція з безпеки в Мюнхені на початку цього місяця була просякнута "приреченістю і похмурістю", і що Макрон прагне розвіяти ці настрої.

Ми не приречені і не похмурі. Ми хочемо, щоб Росія це зрозуміла. Росії доведеться розраховувати на нас усіх разом, щоб покласти край цій війні і відновити права України, — заявляє радник президента Франції. Поширити

За його словами, цю зустріч не планується використовувати як привід для оголошення нової військової допомоги Україні, а скоріш — як колективне міркування стосовно шляхів підвищення ефективності на місцях, а також посилення координації між союзниками і Україною.

Однією зі сфер, де може бути досягнутий прогрес, є питання закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країн, до якого Франція раніше ставилася з обережністю.