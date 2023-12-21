G7 та Паризький клуб погодили призупинення виплати держборгу Україною

Україна та країни Великої сімки та Паризького клубу погодили призупинення Києвом виплат за офіційним боргом.

Україна домовилась про відтермінування виплати держборгу

Мінфін повідомляє, що 21 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Це дозволить продовжити до кінця березня 2027 року дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ.

Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України, - зазначив Сергій Марченко. Поширити

Паризький клуб - неформальна організація, що об'єднує уряди 21 країн-кредиторів (ФРН, США, Італія, Японія, Франція, Швейцарія, Іспанія та інші).

Державний борг України

Станом на 31 жовтня 2023 року державний і гарантований борг України становив 4 958,37 млрд грн, або 136,35 млрд дол США.

З цієї суми зовнішній борг – 3 373,78 млрд грн (68,04% загальної суми), або 92,77 млрд дол США. Внутрішній борг становив 1584,59 млрд грн (31,96%) або 43,57 млрд дол США.

У бюджеті на 2024 рік передбачено 627 млрд грн на погашення державного боргу та ще 420 млрд грн — на його обслуговування.