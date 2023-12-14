МВФ переказав Україні третій транш на 900 млн доларів
Категорія
Економіка
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МВФ переказав Україні третій транш на 900 млн доларів

Міністерство фінансів України
Гроші

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 900 млн доларів США в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Новий транш від МВФ

У Мінфін зазначають, що кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану.

Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС, - додав він.

Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США.

Що відомо про програму МВФ

Нагадаємо, що 11 грудня рада директорів МВФ погодила другий перегляд програми для України.

Голова місії Фонду в Україні Гевін Грей зазачив, щоб отримати наступний транш у межах програми фінансування від МВФ, Україна повинна до кінця 2023 року розробити Національну стратегію доходів.

Крім цього фонд прорецензує ухвалений закон про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і проаналізує виконання держбюджету й основні макропоказники 2023 року.

Як відомо, з середини 1990-х Україна та МВФ уклали кредитних угод на понад 70 млрд доларів.

За даними Forbes, за останні 20 років Україна не змогла виконати жодної з шести програм фонду. Загалом із цієї суми українські уряди різних років отримали лише половину.

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