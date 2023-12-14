МВФ перевел Украине третий транш на 900 млн долларов
Категория
Экономика
Дата публикации

МВФ перевел Украине третий транш на 900 млн долларов

Министерство финансов Украины
Деньги
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Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 900 млн долларов США в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Новый транш от МВФ

В Минфин отмечают, что средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

По словам Министра финансов Сергея Марченко, поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения.

Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС, - добавил он.

Украина привлекла уже около 4,5 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд. долларов США.

Что известно о программе МВФ

Напомним, что 11 декабря совет директоров МВФ согласовал второй пересмотр программы для Украины.

Глава миссии Фонда в Украине Гэвин Грэй отметил, чтобы получить следующий транш в рамках программы финансирования от МВФ, Украина должна до конца 2023 года разработать Национальную стратегию доходов.

Кроме этого, фонд прорецензирует принятый закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре и проанализирует выполнение госбюджета и основные макропоказатели 2023 года.

Как известно, с середины 1990-х Украина и МВФ заключили кредитные соглашения более чем на 70 млрд долларов.

По данным Forbes, за последние 20 лет Украина не смогла выполнить ни одну из шести программ фонда. В общей сложности из этой суммы украинские правительства разных лет получили только половину.

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