МВФ перевел Украине третий транш на 900 млн долларов

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 900 млн долларов США в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).
Новый транш от МВФ
В Минфин отмечают, что средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.
По словам Министра финансов Сергея Марченко, поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения.
Украина привлекла уже около 4,5 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд. долларов США.
Что известно о программе МВФ
Напомним, что 11 декабря совет директоров МВФ согласовал второй пересмотр программы для Украины.
Глава миссии Фонда в Украине Гэвин Грэй отметил, чтобы получить следующий транш в рамках программы финансирования от МВФ, Украина должна до конца 2023 года разработать Национальную стратегию доходов.
Кроме этого, фонд прорецензирует принятый закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре и проанализирует выполнение госбюджета и основные макропоказатели 2023 года.
Как известно, с середины 1990-х Украина и МВФ заключили кредитные соглашения более чем на 70 млрд долларов.
По данным Forbes, за последние 20 лет Украина не смогла выполнить ни одну из шести программ фонда. В общей сложности из этой суммы украинские правительства разных лет получили только половину.
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