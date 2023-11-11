МВФ обнародовал обнадеживающий прогноз относительно роста экономики Украины

11 ноября Международный валютный фонд официально подтвердил, что уже улучшил прогноз роста украинской экономики до 4,5% к концу 2024 года.
Экономика Украины будет расти, несмотря на войну
Специалисты МВФ не скрывают, что высоко оценили чрезвычайную устойчивость украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба НБУ по результатам работы Миссии МВФ с Украиной.
Кроме того, указано, что последние экономические данные указывают на значительно более мощное, чем прогнозировалось ранее, экономическое восстановление в 2023 году, а также значительное снижение темпов инфляции при значительных международных резервах и стабильном валютном рынке.
По словам представителей НБУ, учитывая все эти факты, специалисты МВФ пришли к выводу, что можно рассчитывать на более мощное восстановление украинской экономики.
Однако также обнародовано предупреждение, что в следующем году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается.
Кроме того, указано, что риски ухудшения прогноза остаются существенными.
МВФ и Украина договорились о следующем транше
11 ноября также официально стало известно о том, что Киев и команда МВФ смогли достичь договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF), открывающего путь к получению транша в размере около 900 млн долларов.
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