МВФ принял важное решение о поддержке реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Это поможет реализовать план развития потенциала Украины и успешно осуществить реформы.
МВФ создал Фонд развития способностей для Украины
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что Фонд охватит потребности в реализации плана по развитию потенциала Украины и успешного осуществления реформ.
Глава НБУ отметил, что в двух последних Меморандумах Украины с МВФ есть следующая цитата:
Здесь важны несколько направлений – международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти.
По словам Пышного, важной составляющей каждой из них является ритмичность, своевременность и полнота.
МВФ возобновил работу в Украине
Напомним, что 4 октября впервые с начала полномасштабной войны в Украине МВФ открыл постоянное представительство в Киеве.
1 октября в Киев прибыла команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умою Рамакришнан, которая встретилась с украинскими чиновниками.
С миссией обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с Фондом на сумму 15,6 млрд. долларов.
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