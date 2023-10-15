МВФ принял важное решение о поддержке реформ в Украине
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Экономика
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МВФ принял важное решение о поддержке реформ в Украине

МВФ
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Источник:  Андрей Пышный

Международный валютный фонд объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Это поможет реализовать план развития потенциала Украины и успешно осуществить реформы.

МВФ создал Фонд развития способностей для Украины

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что Фонд охватит потребности в реализации плана по развитию потенциала Украины и успешного осуществления реформ.

В настоящее время доноры уже выделили 14 млн дол. Цель – собрать 65 млн. дол.

Глава НБУ отметил, что в двух последних Меморандумах Украины с МВФ есть следующая цитата:

На первой фазе [программы] наш основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности, чтобы укрепить способность Украины на ее пути к победе.

Здесь важны несколько направлений – международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти.

По словам Пышного, важной составляющей каждой из них является ритмичность, своевременность и полнота.

Реформы в Украине и укрепление возможности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта.

МВФ возобновил работу в Украине

Напомним, что 4 октября впервые с начала полномасштабной войны в Украине МВФ открыл постоянное представительство в Киеве.

1 октября в Киев прибыла команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умою Рамакришнан, которая встретилась с украинскими чиновниками.

С миссией обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с Фондом на сумму 15,6 млрд. долларов.

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