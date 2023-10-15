МВФ ухвалив важливе рішення щодо підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Це допоможе реалізувати план з розвитку потенціалу України та успішно здійснити реформи.

МВФ створив Фонд розбудови спроможностей для України

Глава Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що Фонд охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України та успішного здійснення реформ.

Наразі донори вже виділили 14 млн дол. Ціль – зібрати 65 млн дол. Поширити

Глава НБУ зазначив, що у двох останніх Меморандумах України з МВФ є така цитата:

На першій фазі [програми] наш основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України на її шляху до перемоги. Поширити

Тут є важливими кілька напрямів – міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади.

За словами Пишного, важливими складовими кожної з них є ритмічність, своєчасність та повнота.

Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду. Поширити

МВФ відновив роботу в Україні

Нагадаємо, що 4 жовтня вперше з початку повномасштабної війни в Україні МВФ відкрив постійне представництво у Києві.

1 жовтня до Києва прибула команда МВФ на чолі із заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан, яка зустрілася з українськими посадовцями.

З місією обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів.