МВФ оприлюднив обнадійливий прогноз щодо зростання економіки України

11 листопада Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив, що уже покращив прогноз зростання української економіки до 4,5% до кінця 2024 року.

Економіка України буде зростати, попри війну

Фахівці МВФ не приховують, що вони високо оцінили надзвичайну стійкість української економіки. Про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами роботи Місії МВФ з Україною.

Окрім того, наголошується, що останні економічні дані вказують на значно потужніше, ніж прогнозувалося раніше, економічне відновлення у 2023 році, а також значне зниження темпів інфляції при значних міжнародних резервах та стабільному валютному ринку.

За словами представників НБУ, враховуючи усі ці факти, фахівці МВФ дійшли висновку, що можна розраховувати на більш потужне відновлення української економіки.

Вони підвищили свою оцінку щодо зростання реального ВВП у 2023 році до 4,5%, хоча під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%, – наголошує регулятор. Поширити

Однак також оприлюднене попередження щодо того, що наступного року зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває.

Окрім того, наголошується, що ризики погіршення прогнозу залишаються суттєвими.

МВФ і Україна домовились про наступний транш

11 листопада також офіційно стало відомо про те, що Київ та команда МВФ змогли досягти домовленостей на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який відкриває шлях до отримання траншу у розмірі близько 900 млн доларів.