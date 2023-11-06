Місія МВФ в Україні розпочала роботу. Про що будуть переговори

6 листопада розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду в Україні. Вона буде вести переговори з про проведення другого перегляду виконання Україною програми “Механізм розширеного фінансування”.

Місія МВФ почала роботу в Україні

НБУ повідомляє, що місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн.

До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ. Поширити

У Нацбанку розповіли, що під час другого перегляду програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), обговорюватимуть стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Що буде обговорювати Україна з МВФ

Учасники зустрічей будуть обговорювати:

заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики,

забезпечення фінансової стабільності, структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.

ситуацію у фінансовому секторі України,

результати оцінки стійкості банківського сектору,

реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень,

перехід до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

За словами НБУ, також обговорюватимуться результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі.

Також у фокусі дискусій буде питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.