Миссия МВФ в Украине приступила к работе. О чем будут переговоры

6 ноября начала работу миссия Международного валютного фонда в Украине. Она будет вести переговоры о проведении второго пересмотра выполнения Украиной программы "Механизм расширенного финансирования".
Миссия МВФ начала работу в Украине
НБУ сообщает, что миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн.
В Нацбанке рассказали, что во время второго пересмотра программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) будут обсуждать состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике.
Что будет обсуждать Украину с МВФ
Участники встреч будут обсуждать:
мероприятия в сферах налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики,
обеспечение финансовой устойчивости, структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.
ситуацию в финансовом секторе Украины,
результаты оценки устойчивости банковского сектора,
реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений,
переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию.
По словам НБУ, также будут обсуждаться результаты перехода в режим управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе.
Также в фокусе дискуссий будут вопросы источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.
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