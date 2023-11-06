Миссия МВФ в Украине приступила к работе. О чем будут переговоры

6 ноября начала работу миссия Международного валютного фонда в Украине. Она будет вести переговоры о проведении второго пересмотра выполнения Украиной программы "Механизм расширенного финансирования".

Миссия МВФ начала работу в Украине

НБУ сообщает, что миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн.

В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений. Поделиться

В Нацбанке рассказали, что во время второго пересмотра программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) будут обсуждать состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике.

Что будет обсуждать Украину с МВФ

Участники встреч будут обсуждать:

мероприятия в сферах налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики,

обеспечение финансовой устойчивости, структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

ситуацию в финансовом секторе Украины,

результаты оценки устойчивости банковского сектора,

реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений,

переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию.

По словам НБУ, также будут обсуждаться результаты перехода в режим управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе.

Также в фокусе дискуссий будут вопросы источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.