МВФ та Україна домовилася щодо траншу в 900 млн дол

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування, який відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн дол.

Деталі отримання траншу

Зазначається, що Україна досягла цілей, визначених фондом на кінець вересня.

Це відкриває шлях для розгляду Радою виконавчих директорів МВФ можливості виділити Києву транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів, який є частиною механізму розширеного кредитування (EFF).

У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов'язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн доларів. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями, - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Поширити

Що відомо про домовленості МВФ та України

Раніше 6 листопада місія МВФ почила обговорення заходів з представниками української влади щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Перед цим повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.