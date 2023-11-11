МВФ и Украина договорились о транше в 900 млн долл

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования, который открывает путь к получению транша около 900 млн дол.
Детали получения транша
Украина достигла целей, определенных фондом на конец сентября.
Это открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров МВФ возможности выделить Киеву транш в размере около 900 миллионов долларов, являющегося частью механизма расширенного кредитования (EFF).
Что известно о договоренностях МВФ и Украины
Ранее 6 ноября миссия МВФ начала обсуждение мероприятий с представителями украинской власти по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).
До этого сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).
Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины – Украина получила около 890 млн долл. США, которые направят на бюджетную поддержку.
В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл. США).
Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд дол.
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