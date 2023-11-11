МВФ и Украина договорились о транше в 900 млн долл

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования, который открывает путь к получению транша около 900 млн дол.

Детали получения транша

Украина достигла целей, определенных фондом на конец сентября.

Это открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров МВФ возможности выделить Киеву транш в размере около 900 миллионов долларов, являющегося частью механизма расширенного кредитования (EFF).

В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и приверженность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели, – написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Поделиться

Что известно о договоренностях МВФ и Украины

Ранее 6 ноября миссия МВФ начала обсуждение мероприятий с представителями украинской власти по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

До этого сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины – Украина получила около 890 млн долл. США, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл. США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд дол.