МВФ разблокировал транш почти на миллиард долларов для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

МВФ разблокировал транш почти на миллиард долларов для Украины

МВФ
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Источник:  online.ua

МВФ принял решение о пересмотре программы кредитования Украины, позволяющей получить транш в размере 900 млн долларов.

Что известно о новой программе кредитования Украины от МВФ

По словам постпреда Украины в МВФ Владислава Рашкована, совет директоров МВФ принял решение о пересмотре программы расширенного кредитования Украины.

Он обнародовал видео, на котором директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подтверждает информацию о пересмотре программы. На ролике также есть президент Украины Владимир Зеленский.

Рашкован отметил, что Украина будет работать над подготовкой к третьему пересмотру программы, который может состояться уже весной следующего года.

О чем говорится в заявлении МВФ

В заявлении Фонда, обнародованном вечером 11 декабря, речь шла о завершении Исполнительным советом Фона консультаций по статье IV 2023 года и повторного рассмотрения механизма EFF (Механизма расширенного финансирования) для Украины, что "позволит властям немедленно получить сумму около 900 миллионов долларов США".

В МВФ отметили, что 48-месячное соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года и является частью пакета поддержки Украины в размере 122 млрд долларов.

Программа власти, поддерживаемая МВФ, направлена на закрепление политики, поддерживающей финансовую, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность в период исключительно высокой неопределенности, связанной с войной, поддерживает восстановление экономики, а также улучшает управление и укрепляет институты для содействия долгосрочному развитию, контексте восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС, - говорится в заявлении.

Также в МВФ рассказали, что все количественные критерии эффективности к концу июня и ориентировочные целевые показатели на конец сентября украинской стороной были выполнены. Большинство структурных контрольных показателей на конец октября также было выполнено, а остальные были завершены с некоторой задержкой. Кроме того, власти продолжают продвигать свою программу управления и борьбы с коррупцией.

Что говорят в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что решение МВФ позволяет Украине получить транш в размере 900 млн евро.

В Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, невзирая на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в том числе законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, антикоррупционным мерам и тому подобное, - подчеркнул глава правительства.

Также глава правительства рассказал, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в целом предусматривает выделение 15,6 млрд. долларов в течение 4 лет для поддержания экономической стабильности и восстановления страны.

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