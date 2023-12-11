МВФ розблокував транш на майже мільярд доларів для України

МВФ прийняв рішення щодо перегляду програми кредитування України, що дозволяє отримати транш у розмірі 900 млн доларів.
Що відомо про нову програму кредитування України від МВФ
За словами постпреда України у МВФ Владислава Рашкована, рада директорів МВФ ухвалила рішення щодо перегляду програми розширеного кредитування України.
Він оприлюднив відео, на якому директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми. На ролику також є президент України Володимир Зеленський.
Рашкован зазначив, що наразі Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутись вже навесні наступного року.
Про що йдеться у заяві МВФ
У заяві Фонду, яку було оприлюднено ввечері 11 грудня, йшлося про завершення Виконавчою радою Фону консультацій за Статтею IV 2023 року та повторного розгляду механізму EFF (Механізму розширеного фінансування) для України, що "дозволить владі негайно отримати суму близько 900 мільйонів доларів США.
У МВФ зауважили, що 48-місячна угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів була схвалена 31 березня 2023 року і є частиною пакета підтримки України у розмірі 122 млрд доларів.
Також у МВФ розповіли, що всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та орієнтовні цільові показники на кінець вересня українською стороною були виконані. Більшість структурних контрольних показників на кінець жовтня також було виконано, а решту було завершено з деякою затримкою. Крім того, влада продовжує просувати свою програму управління та боротьби з корупцією.
Що кажуть в Україні
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що рішення МВФ дає Україні змогу отримати транш у розмірі 900 млн євро.
Також глава уряду розповів, що програма в рамках Механізму розширеного фінансування для України загалом передбачає виділення 15,6 млрд доларів протягом 4 років для підтримки економічної стабільності та відновлення країни.
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