МВФ розблокував транш на майже мільярд доларів для України

Що відомо про нову програму кредитування України від МВФ

За словами постпреда України у МВФ Владислава Рашкована, рада директорів МВФ ухвалила рішення щодо перегляду програми розширеного кредитування України.

Він оприлюднив відео, на якому директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми. На ролику також є президент України Володимир Зеленський.

Рашкован зазначив, що наразі Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутись вже навесні наступного року.

Про що йдеться у заяві МВФ

У заяві Фонду, яку було оприлюднено ввечері 11 грудня, йшлося про завершення Виконавчою радою Фону консультацій за Статтею IV 2023 року та повторного розгляду механізму EFF (Механізму розширеного фінансування) для України, що "дозволить владі негайно отримати суму близько 900 мільйонів доларів США.

У МВФ зауважили, що 48-місячна угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів була схвалена 31 березня 2023 року і є частиною пакета підтримки України у розмірі 122 млрд доларів.

Програма влади, що підтримується МВФ, спрямована на закріплення політики, яка підтримує фінансову, зовнішню, цінову та фінансову стабільність у період виключно високої невизначеності, пов'язаної з війною, підтримує відновлення економіки, а також покращує управління та зміцнює інститути для сприяння довгостроковому розвитку, контексті відновлення та шляхи України до вступу до ЄС, - зазначається у заяві. Поширити

Також у МВФ розповіли, що всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та орієнтовні цільові показники на кінець вересня українською стороною були виконані. Більшість структурних контрольних показників на кінець жовтня також було виконано, а решту було завершено з деякою затримкою. Крім того, влада продовжує просувати свою програму управління та боротьби з корупцією.

Що кажуть в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що рішення МВФ дає Україні змогу отримати транш у розмірі 900 млн євро.

У Фонді відзначили наші досягнення в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну. Україна виконала всі поставлені "маяки", зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо, - підкреслив глава уряду. Поширити

Також глава уряду розповів, що програма в рамках Механізму розширеного фінансування для України загалом передбачає виділення 15,6 млрд доларів протягом 4 років для підтримки економічної стабільності та відновлення країни.