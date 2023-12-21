G7 и Парижский клуб согласовали приостановку выплаты госдолга Украиной

Украина и страны Большой семерки и Парижского клуба согласовали приостановку Киевом выплат по официальному долгу.

Украина договорилась об отсрочке выплаты госдолга

Минфин сообщает, что 21 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Это позволит продлить до конца марта 2027 года действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ.

Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины, - отметил Сергей Марченко. Поделиться

Парижский клуб – неформальная организация, объединяющая правительства 21 стран-кредиторов (ФРГ, США, Италия, Япония, Франция, Швейцария, Испания и другие).

Государственный долг Украины

По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный долг Украины составил 4 958,37 млрд. грн., или 136,35 млрд. долл. США.

Из этой суммы внешний долг – 3 373,78 млрд грн (68,04% от общей суммы), или 92,77 млрд долл. США. Внутренний долг составил 1584,59 млрд грн (31,96%) или 43,57 млрд долл. США.

В бюджете на 2024 год предусмотрено 627 млрд грн на погашение государственного долга и еще 420 млрд грн – на его обслуживание.