По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ряд стран НАТО и ЕС якобы рассматривают вариант возможного ввода войск в Украину.
Фицо заявляет о возможном введении войск НАТО в Украину
По информации журналистов издания, словацкий премьер не смог назвать цель вероятного введения войск НАТО и стран ЕС на территорию Украины, а также цели этого решения, однако отметил, что ему стало известно об этом якобы из заметок в рамках подготовки к встрече европейских лидеров в Париже.
Он подчеркнул, что, по его мнению, такой шаг лишь обострит ситуацию.
При этом премьер-министр Словакии отметил, что его страна не будет посылать своих военных в Украину.
Фицо добавил, что его страна готова пригласить к себе украинских военных для проведения учений, в частности разминирования территорий.
Фицо также заявил, что намерен открыть тему мирного плана в Париже.
Что известно о встрече европейских лидеров в Париже
По информации издания Reuters, по меньшей мере 20 лидеров стран ЕС, США и Канады планируют 26 февраля провести встречу в Париже с целью послать мощный сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину по поводу решительной поддержки Украины.
Известно, что во встрече примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.
Соединенные Штаты Америки будет представлять помощник Государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, а Канаду – министр обороны Билл Блэр.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече.
Французские официальные лица заявили, что конференция по безопасности в Мюнхене в начале этого месяца была проникнута "обреченностью и мрачностью", и что Макрон стремится развеять эти настроения.
По его словам, эту встречу не планируется использовать как повод для объявления новой военной помощи Украине, а скорее как коллективное соображение относительно путей повышения эффективности на местах, а также усиления координации между союзниками и Украиной.
Одной из сфер, где может быть достигнут прогресс, есть вопрос закупки сотен тысяч боеприпасов у третьих стран, к которому Франция раньше относилась с осторожностью.
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