Фицо заявил о рассмотрении НАТО варианта ввода войск в Украину
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Политика
Дата публикации

Фицо заявил о рассмотрении НАТО варианта ввода войск в Украину

Роберт Фицо
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Источник:  Sky News

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ряд стран НАТО и ЕС якобы рассматривают вариант возможного ввода войск в Украину.

Фицо заявляет о возможном введении войск НАТО в Украину

По информации журналистов издания, словацкий премьер не смог назвать цель вероятного введения войск НАТО и стран ЕС на территорию Украины, а также цели этого решения, однако отметил, что ему стало известно об этом якобы из заметок в рамках подготовки к встрече европейских лидеров в Париже.

Я ограничусь тем, что эти тезисы означают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность введения своих войск в Украину на базе двусторонних соглашений, - заявил Фицо.

Он подчеркнул, что, по его мнению, такой шаг лишь обострит ситуацию.

При этом премьер-министр Словакии отметил, что его страна не будет посылать своих военных в Украину.

Фицо добавил, что его страна готова пригласить к себе украинских военных для проведения учений, в частности разминирования территорий.

Фицо также заявил, что намерен открыть тему мирного плана в Париже.

Как это возможно, что у нас есть военный план, но нет мирного? – заявляет премьер-министр Словакии.

Что известно о встрече европейских лидеров в Париже

По информации издания Reuters, по меньшей мере 20 лидеров стран ЕС, США и Канады планируют 26 февраля провести встречу в Париже с целью послать мощный сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину по поводу решительной поддержки Украины.

Известно, что во встрече примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.

Соединенные Штаты Америки будет представлять помощник Государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, а Канаду – министр обороны Билл Блэр.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече.

Французские официальные лица заявили, что конференция по безопасности в Мюнхене в начале этого месяца была проникнута "обреченностью и мрачностью", и что Макрон стремится развеять эти настроения.

Мы не обречены и не мрачны. Мы хотим, чтобы Россия это поняла. России придется рассчитывать на нас всех вместе, чтобы покончить с этой войной и восстановить права Украины, - заявляет советник президента Франции.

По его словам, эту встречу не планируется использовать как повод для объявления новой военной помощи Украине, а скорее как коллективное соображение относительно путей повышения эффективности на местах, а также усиления координации между союзниками и Украиной.

Одной из сфер, где может быть достигнут прогресс, есть вопрос закупки сотен тысяч боеприпасов у третьих стран, к которому Франция раньше относилась с осторожностью.

Мы должны иметь возможность поставлять больше снарядов. Принцип состоит в том, что снаряды будут закупаться там, где они доступны. Нет никакой догматической (французской) позиции, – объясняет советник Макрона.

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