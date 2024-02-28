Франция очертила задачи своих войск после их возможной отправки в Украину
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Франция очертила задачи своих войск после их возможной отправки в Украину

армия Франции
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Источник:  Reuters

Официальный Париж все серьезнее относится к идее ввода своих войск на территорию Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Франция все-таки может отправить войска на помощь ВСУ

Как отмечает шеф французской дипломатии, он поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, ранее утверждавшего, что необходимо рассматривать новые действия для поддержки Украины.

Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на территории Украины.

Стефан Сежурное

Стефан Сежурное

Глава МИД Франции

По его словам, некоторые действия могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины, однако "не переступая порог" боевых действий.

Ничего исключать нельзя. Это была и остается позиция президента республики, — добавил французский дипломат.

Что Макрон говорил о возможности введения западных войск в Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что союзники официального Киева уже обсуждали возможный сценарий ввода своих войск в Украину.

По его словам, они могут прибыть на помощь ВСУ для сдерживания армии РФ.

Однако пока, как отметил Макрон, такое решение не было принято.

Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия", — заявил французский лидер.

Кроме того, он создал коалицию для предоставления Украине дальнобойных ракет и бомб.

Следует отметить, что слова Макрона спровоцировали настоящую панику в Кремле. Там снова заговорили о неизбежном начале войны с НАТО.

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