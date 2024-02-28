Официальный Париж все серьезнее относится к идее ввода своих войск на территорию Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Франция все-таки может отправить войска на помощь ВСУ
Как отмечает шеф французской дипломатии, он поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, ранее утверждавшего, что необходимо рассматривать новые действия для поддержки Украины.
По его словам, некоторые действия могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины, однако "не переступая порог" боевых действий.
Что Макрон говорил о возможности введения западных войск в Украину
Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что союзники официального Киева уже обсуждали возможный сценарий ввода своих войск в Украину.
По его словам, они могут прибыть на помощь ВСУ для сдерживания армии РФ.
Однако пока, как отметил Макрон, такое решение не было принято.
Кроме того, он создал коалицию для предоставления Украине дальнобойных ракет и бомб.
Следует отметить, что слова Макрона спровоцировали настоящую панику в Кремле. Там снова заговорили о неизбежном начале войны с НАТО.
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