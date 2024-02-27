Ввод западных войск в Украину. НАТО ответил на заявление Макрона

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пока Альянс не планирует отправлять войска в Украину на фоне сообщений о том, что отдельные западные страны могут рассмотреть такую возможность индивидуально.
НАТО не рассматривает отправку войск в Украину
Столтенберг в очередной раз обратил внимание на то, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине.
Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, а НАТО вправе поддержать ее в отстаивании этого права.
Любое решение о вводе войск от имени НАТО потребует единодушной поддержки всех стран-членов, в то время как индивидуальные решения отдельных стран такого в таком согласии не будут нуждаться.
Что в ЕС говорят о возможном введении западных войск в Украину
Недавно словацкий премьер Роберт Фицо официально подтвердил, что отдельные члены Евросоюза обсуждают, стоит ли заключать двусторонние соглашения о введении войск в Украину, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.
Французский лидер Эммануэль Макрон после встречи в Париже допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников по этому вопросу.
После заявления Макрона Германия, Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.
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