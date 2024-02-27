Французский лидер Эммануэль Макрон официально сообщил о создании коалиции стран, которая будет предоставлять Украине ракеты средней и большой дальности, а также бомбы.
Украина получит еще больше дальнобойных ракет
Как отметил президент Франции во время официальной пресс-конференции, его страна и другие члены Евросоюза решили "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".
Кроме того, Эммануэль Макрон попросил европейцев "производить больше", чтобы удовлетворить потребности ВСУ на фронте.
Как уже упоминалось ранее, 25 февраля стало известно, что Макрон направил приглашение 20 лидерам стран ЕС для проведения встречи в Париже.
Таким образом, президент Франции хотел послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину относительно решительности в усилиях по поддержке Украины.
Макрон планирует визит в Украину
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его коллега Эммануэль Макрон в скором времени приедет в Украину.
Также Владимир Зеленский подтвердил, что Макрон намерен объявить о дополнительной помощи для ВСУ.
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