Французский лидер Эммануэль Макрон официально сообщил о создании коалиции стран, которая будет предоставлять Украине ракеты средней и большой дальности, а также бомбы.

Украина получит еще больше дальнобойных ракет

Как отметил президент Франции во время официальной пресс-конференции, его страна и другие члены Евросоюза решили "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

Кроме того, Эммануэль Макрон попросил европейцев "производить больше", чтобы удовлетворить потребности ВСУ на фронте.

В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили многие европейские и неевропейские страны, У которых есть боеприпасы. Эммануэль Макрон Президент Франции

Как уже упоминалось ранее, 25 февраля стало известно, что Макрон направил приглашение 20 лидерам стран ЕС для проведения встречи в Париже.

Таким образом, президент Франции хотел послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину относительно решительности в усилиях по поддержке Украины.

Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель — разбить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит, — выступил с заявлением по этому поводу один из советников Макрона. Поделиться

Макрон планирует визит в Украину

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его коллега Эммануэль Макрон в скором времени приедет в Украину.

У нас недавно была встреча с Эммануэлем. Мне кажется, очень хороший подписанный договор о гарантиях безопасности. Я думаю, что будут еще некоторые детали, о которых мы договорились. Но я бы хотел, чтобы они шли от него, — подчеркнул президент Украины. Поделиться

Также Владимир Зеленский подтвердил, что Макрон намерен объявить о дополнительной помощи для ВСУ.