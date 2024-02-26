Макрон призвал ЕС готовиться к нападению России в ближайшие годы
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон призвал ЕС готовиться к нападению России в ближайшие годы

Эммануэль Макрон
Читати українською
Источник:  El Mundo

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны подготовиться к вероятному нападению со стороны России в течение нескольких ближайших лет.

Макрон призывает страны ЕС готовиться к нападению России

В ходе встречи европейских, американских и канадских политиков в Париже президент Франции заявил, что страны ЕС должны быть готовы к вероятному нападению со стороны России уже в течение нескольких ближайших лет.

Он также заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину не удастся выиграть в развязанной войне против Украины.

Коллективный анализ состоит в том, что через несколько лет мы должны подготовиться к нападению России, - подчеркнул Макрон.

Россия продолжает закупать в Европе оборонные и оружейные технологии

По информации журналистов Bloomberg, несмотря на введенные санкции, Россия продолжает закупать у стран ЕС оружейные технологии на десятки миллионов евро.

По словам близких к этому вопросу европейских чиновников, страны ЕС до сих пор делают недостаточно для противодействия России в попытках завладеть подсанкционными технологиями для производства оружия.

Десятки миллионов евро торговли запрещенными чувствительными товарами продолжают поступать из самого блока, несмотря на многочисленные раунды санкций, отмечают авторы материала.

В частности, отмечается, что около четверти так называемых высокоприоритетных товаров на сумму 450 миллионов евро в первые 9 месяцев прошлого года поступили в Россию из стран ЕС.

В частности, по информации журналистов издания, странами, помогающими России обходить санкции, являются Китай, Сербия, Турция, ОАЭ.

Участие в этом также принимают соседние с Россией государства - Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения и другие.

Хотя данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами обрушилась после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко увеличился, чтобы полностью восполнить этот пробел.

В материале издания указывается, что в последние месяцы руководство ЕС сосредоточило ключевые усилия по обеспечению соблюдения санкций на списке общих приоритетных вопросов.

Речь идет об есятках деталей, компонентов и передовых технологий, среди которых полупроводники и электроника, обнаруженные в российских ракетах и других системах вооружений, которые страна-агрессорка использует в войне против Украины.

Действия блока обеспечения соблюдения санкций включали экспортные ограничения для компаний в третьих странах, а также дипломатические усилия в этих странах с просьбой ограничить реэкспорт в Россию.

Авторы материала отмечают, что отследить поставки в Россию подсанкционных товаров непросто, ведь участие в разветвленной сети принимают несколько продавцов, а иногда осуществляется перепродажа подержанных товаров.

Однако внутренняя оценка ЕС предполагает, что часть торговли происходит внутри блока

Европейские чиновники отмечают, что государства-члены, которые несут ответственность за соблюдение санкций, и компании сознательно или неосознанно делают слишком мало, чтобы остановить это.

По словам одного чиновника, данные также свидетельствуют о том, что дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских фирм, работающих за границей, производят подпадающие под санкции товары и экспортируют их в Россию.

Правила ЕС допускают некоторые исключения для экспорта в Россию так называемых товаров двойного назначения по причинам, связанным с гуманитарными потребностями, чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, стихийными бедствиями и медицинским использованием.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон планирует передать Украине гиперзвуковые истребители — Forbes
Зеленский и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон собирает европейских лидеров на встречу на счет Украины — что известно
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон собирает лидеров ЕС для отправки сигнала Путину — The Guardian
Эмманюэль Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?