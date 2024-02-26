Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны подготовиться к вероятному нападению со стороны России в течение нескольких ближайших лет.

Макрон призывает страны ЕС готовиться к нападению России

В ходе встречи европейских, американских и канадских политиков в Париже президент Франции заявил, что страны ЕС должны быть готовы к вероятному нападению со стороны России уже в течение нескольких ближайших лет.

Он также заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину не удастся выиграть в развязанной войне против Украины.

Коллективный анализ состоит в том, что через несколько лет мы должны подготовиться к нападению России, - подчеркнул Макрон. Поделиться

Россия продолжает закупать в Европе оборонные и оружейные технологии

По информации журналистов Bloomberg, несмотря на введенные санкции, Россия продолжает закупать у стран ЕС оружейные технологии на десятки миллионов евро.

По словам близких к этому вопросу европейских чиновников, страны ЕС до сих пор делают недостаточно для противодействия России в попытках завладеть подсанкционными технологиями для производства оружия.

Десятки миллионов евро торговли запрещенными чувствительными товарами продолжают поступать из самого блока, несмотря на многочисленные раунды санкций, отмечают авторы материала. Поделиться

В частности, отмечается, что около четверти так называемых высокоприоритетных товаров на сумму 450 миллионов евро в первые 9 месяцев прошлого года поступили в Россию из стран ЕС.

В частности, по информации журналистов издания, странами, помогающими России обходить санкции, являются Китай, Сербия, Турция, ОАЭ.

Участие в этом также принимают соседние с Россией государства - Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения и другие.

Хотя данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами обрушилась после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко увеличился, чтобы полностью восполнить этот пробел.

В материале издания указывается, что в последние месяцы руководство ЕС сосредоточило ключевые усилия по обеспечению соблюдения санкций на списке общих приоритетных вопросов.

Речь идет об есятках деталей, компонентов и передовых технологий, среди которых полупроводники и электроника, обнаруженные в российских ракетах и других системах вооружений, которые страна-агрессорка использует в войне против Украины.

Действия блока обеспечения соблюдения санкций включали экспортные ограничения для компаний в третьих странах, а также дипломатические усилия в этих странах с просьбой ограничить реэкспорт в Россию.

Авторы материала отмечают, что отследить поставки в Россию подсанкционных товаров непросто, ведь участие в разветвленной сети принимают несколько продавцов, а иногда осуществляется перепродажа подержанных товаров.

Однако внутренняя оценка ЕС предполагает, что часть торговли происходит внутри блока

Европейские чиновники отмечают, что государства-члены, которые несут ответственность за соблюдение санкций, и компании сознательно или неосознанно делают слишком мало, чтобы остановить это.

По словам одного чиновника, данные также свидетельствуют о том, что дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских фирм, работающих за границей, производят подпадающие под санкции товары и экспортируют их в Россию.

Правила ЕС допускают некоторые исключения для экспорта в Россию так называемых товаров двойного назначения по причинам, связанным с гуманитарными потребностями, чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, стихийными бедствиями и медицинским использованием.