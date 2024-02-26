Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни ЄС мають підготуватись до ймовірного нападу з боку Росії протягом кількох найближчих років.

Макрон закликає країни ЄС готуватись до нападу Росії

Під час зустрічі європейських, американських та канадських політиків у Парижі президент Франції заявив, що країни ЄС мають бути готові до ймовірного нападу з боку Росії вже протягом кількох найближчих років.

Він також заявив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну не вдасться виграти у розв’язаній війні проти України.

Колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії, - наголосив Макрон. Поширити

Росія продовжує закуповувати в Європі оборонні та збройові технології

За інформацією журналістів Bloomberg, попри введені санкції, Росія продовжує закуповувати у країн ЄС збройові технології на десятки мільйонів євро.

За словами близьких до цього питання європейських посадовців, країни ЄС досі роблять недостатньо для протидії Росії у її спробах заволодіти підсанкційними технологіями для виробництва зброї.

Десятки мільйонів євро торгівлі забороненими чутливими товарами продовжують надходити з самого блоку, незважаючи на численні раунди санкцій, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Зокрема, наголошується, що близько чверті так званих високопріоритетних товарів на суму 450 мільйонів євро протягом перших 9 місяців минулого року надійшли до Росії з країн ЄС.

Зокрема, за інформацією журналістів видання, країнами, які допомагають Росії обходити санкції є Китай, Сербія, Туреччина, ОАЕ.

Участь у цьому також приймають сусідні до Росії держави - Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменія та інші.

Хоча дані показують, що пряма офіційна торгівля ЄС з Росією чутливими товарами обвалилася після початку війни, експорт цих товарів з блоку до третіх країн різко збільшився, щоб повністю заповнити цю прогалину.

У матеріалі видання вказується, що протягом останніх місяців керівництво ЄС зосередило ключові зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій на списку загальних пріоритетних питань.

Мова йде про есятки деталей, компонентів і передових технологій, серед яких напівпровідники та електроніка, виявлені в російських ракетах та інших системах озброєнь, які країна-агресорка використовує у війні проти України.

Дії блоку щодо забезпечення дотримання санкцій включали експортні обмеження для компаній у третіх країнах, а також дипломатичні зусилля в цих країнах із проханням обмежити реекспорт до Росії.

Автори матеріалу зазначають, що відстежити поставки до Росії підсанкційних товарів непросто, адже участь у розголуженній мережі беруть кілька продавців, а іноді здійснюється перепродаж старих товарів.

Однак внутрішня оцінка ЄС передбачає, що частина торгівлі відбувається всередині блоку

Європейські посадовці зазначають, що держави-члени, які несуть відповідальність за дотримання санкцій, і компанії, свідомо чи неусвідомлено, роблять занадто мало, щоб зупинити це.

За словами одного чиновника, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських фірм, які працюють за кордоном, виробляють товари, що підпадають під санкції, і експортують їх до Росії.

Правила ЄС допускають деякі винятки для експорту в Росію так званих товарів подвійного призначення з причин, пов'язаних з гуманітарними потребами, надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я, стихійними лихами і медичним використанням.