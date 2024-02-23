Макрон збирає європейських лідерів на зустріч щодо України — що відомо

Зустріч у Парижі щодо допомоги України

У Єлисейському палаці повідомили про мету зустрічі.

Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч стане можливістю вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України, — йдеться в заяві. Поширити

Французькі офіційні особи кажуть, пише Reuters, що Макрон сповнений рішучості надіслати Москві повідомлення про те, що в Європі немає «втоми від України», незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки США.

Боррель закликав членів ЄС надати Україні снаряди

Напередодні стало відомо, що високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель написав листа головам МЗС та Міноборони краї ЄС.

У ньому він зазначив, що на заваді боротьби українських військових із РФ стоїть нестача боєприпасів.

Він закликав членів ЄС підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, оборонними замовленнями чи фінансуванням української оборонної промисловості.

Нічого не робити — не варіант, — підкреслив він у листі. Поширити

Нагадаємо, що у березні 2023 року ЄС домовився надати Україні мільйон боєприпасів протягом року, однак цієї мети не вдалося досягнути.