Макрон збирає європейських лідерів на зустріч щодо України — що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон 26 лютого проведе зустріч європейських лідерів і представників урядів щодо України.
Зустріч у Парижі щодо допомоги України
У Єлисейському палаці повідомили про мету зустрічі.
Французькі офіційні особи кажуть, пише Reuters, що Макрон сповнений рішучості надіслати Москві повідомлення про те, що в Європі немає «втоми від України», незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки США.
Боррель закликав членів ЄС надати Україні снаряди
Напередодні стало відомо, що високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель написав листа головам МЗС та Міноборони краї ЄС.
У ньому він зазначив, що на заваді боротьби українських військових із РФ стоїть нестача боєприпасів.
Він закликав членів ЄС підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, оборонними замовленнями чи фінансуванням української оборонної промисловості.
Нагадаємо, що у березні 2023 року ЄС домовився надати Україні мільйон боєприпасів протягом року, однак цієї мети не вдалося досягнути.
Станом на лютий 2024 року, ЄС передасть 355 тисяч снарядів, до кінця березня планується надати ще близько 524 тисяч, а до кінця року — 1 155 000.
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