Боррель назвав ЄС варіант пришвидшення допомоги Україні боєприпасами

За словами глави зовнішньої дипломатії ЄС Жозепа Борреля, для надання допомоги Україні європейські партнери можуть купувати боєприпаси за межами ЄС.
Як ЄС подолати проблему із допомогою Україні боєприпасами
Боррель підкреслив, що наразі керівники дипломатичних відомств країн ЄС зосередженні на варіантах збільшення допомоги Україні боєприпасами.
Він нагадав, що в ЄС із минулого року діє механізм, у межах якого були розроблені 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди в промисловості – і ці контракти також забезпечуються фінансування.
Боррель про новий пакет санкцій ЄС проти РФ
Глава зовнішньої дипломатії ЄС висловив сподівання, що 13 пакет санкцій проти РФ буде ухвалено до річниці масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого.
Також Боррель зазначив, що на засіданні продовжили обговорення використання надзвичайних надходжень, отриманих від інвестування російських активів, які заморожені в Європейському Союзі.
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