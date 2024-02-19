Как ЕС преодолеть проблему с помощью Украины боеприпасами

Боррель подчеркнул, что в настоящее время руководители дипломатических ведомств стран ЕС сосредоточены на вариантах увеличения помощи Украине боеприпасами.

Он напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого было разработано 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.

Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще – нет никаких ограничений. Мы никогда не говорили, что это будет только для европейской индустрии. Очевидно, что мы будем отдавать ей приоритет. Но если у кого-то лучшее предложение, пожалуйста, используйте его, - отмечает глава внешне дипломатического ведомства ЕС. Поделиться

Боррель о новом пакете санкций ЕС против РФ

Глава внешней дипломатии ЕС выразил надежду, что 13-й пакет санкций против РФ будет принят к годовщине масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля.

Мы обсудили 13-й пакет санкций, и я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля, - подчеркнул Боррель. Поделиться

Также Боррель отметил, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования замороженных в Европейском Союзе российских активов.