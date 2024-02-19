По словам главы внешней дипломатии ЕС Жозепа Борреля, для оказания помощи Украине европейские партнеры могут покупать боеприпасы вне ЕС.
Как ЕС преодолеть проблему с помощью Украины боеприпасами
Боррель подчеркнул, что в настоящее время руководители дипломатических ведомств стран ЕС сосредоточены на вариантах увеличения помощи Украине боеприпасами.
Он напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого было разработано 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.
Боррель о новом пакете санкций ЕС против РФ
Глава внешней дипломатии ЕС выразил надежду, что 13-й пакет санкций против РФ будет принят к годовщине масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля.
Также Боррель отметил, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования замороженных в Европейском Союзе российских активов.
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