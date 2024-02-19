Боррель назвал ЕС вариант ускорения помощи Украине боеприпасами
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Боррель назвал ЕС вариант ускорения помощи Украине боеприпасами

Жозеп Боррель
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Источник:  online.ua

По словам главы внешней дипломатии ЕС Жозепа Борреля, для оказания помощи Украине европейские партнеры могут покупать боеприпасы вне ЕС.

Как ЕС преодолеть проблему с помощью Украины боеприпасами

Боррель подчеркнул, что в настоящее время руководители дипломатических ведомств стран ЕС сосредоточены на вариантах увеличения помощи Украине боеприпасами.

Он напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого было разработано 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.

Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще – нет никаких ограничений. Мы никогда не говорили, что это будет только для европейской индустрии. Очевидно, что мы будем отдавать ей приоритет. Но если у кого-то лучшее предложение, пожалуйста, используйте его, - отмечает глава внешне дипломатического ведомства ЕС.

Боррель о новом пакете санкций ЕС против РФ

Глава внешней дипломатии ЕС выразил надежду, что 13-й пакет санкций против РФ будет принят к годовщине масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля.

Мы обсудили 13-й пакет санкций, и я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля, - подчеркнул Боррель.

Также Боррель отметил, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования замороженных в Европейском Союзе российских активов.

Цель состоит в том, чтобы использовать их для содействия восстановлению Украины, но все еще нет полного согласия для того, чтобы полностью реализовать это решение, – пояснил Боррель.

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