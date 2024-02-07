Боррель назвал сроки предоставления более миллиона боеприпасов Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Боррель назвал сроки предоставления более миллиона боеприпасов Украине

Жозеп Боррель
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Источник:  online.ua

Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что до конца текущего года Украина получит от европейских партнеров 1 млн 155 тыс артиллерийских боеприпасов.

ЕС планирует до конца года поставить Украине более миллиона боеприпасов

Боррель отметил, что оборонное производство стран ЕС увеличилось на 40%.

Глава внешней дипломатии ЕС пообещал, что Украина до конца текущего года получит 1 млн. 155 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Я также могу дать достаточно конкретную цифру по отношению к боеприпасам: до конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тыс, - отметил Боррель

При этом он подчеркнул, что Украина должна продолжать реализацию реформ в рамках запланированного членства в ЕС.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что европейские партнеры Украины наконец-то "проснулись" и сейчас увеличивают возможности оборонной промышленности.

Боррель также добавил, что по прибытии в Киев, утром, 7 января, вынужден был спуститься в бомбоубежище из-за атаки преступной армии РФ.

Хотел бы почтить всех тех гражданских, которые погибли или пострадали в результате атаки, совершенной Россией этой ночью. Мы вместе с командой должны были спускаться в это утро в бомбоубежище. Понимаю, что с начала полномасштабной войны украинцам приходилось так спускаться в бомбоубежище более 40 тысяч раз, – отметил глава внешней дипломатии ЕС.

Как Украине сравняться с РФ по количеству боеприпасов

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, страны ЕС должны помочь Украине выровнять паритет со страной-агрессорой РФ по количеству артиллерийских снарядов.

Можем ли мы выровнять артиллерийский баланс с Россией? Однозначно можем, если эти комплексные усилия будут приложены. Я хочу, чтобы каждый украинский солдат знал – я думаю, что имею право говорить и от себя, и от Жозепа – что каждый день в Брюсселе, Киеве и в других столицах ведется одна работа: как доставить больше снарядов в Украину, к украинскому солдату, - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что снарядный дефицит ощущается постоянно, но, несмотря на преимущество России в артиллерийских снарядах, она не одерживает никаких побед на фронте.

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