Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что до конца текущего года Украина получит от европейских партнеров 1 млн 155 тыс артиллерийских боеприпасов.
ЕС планирует до конца года поставить Украине более миллиона боеприпасов
Боррель отметил, что оборонное производство стран ЕС увеличилось на 40%.
Глава внешней дипломатии ЕС пообещал, что Украина до конца текущего года получит 1 млн. 155 тыс. артиллерийских боеприпасов.
При этом он подчеркнул, что Украина должна продолжать реализацию реформ в рамках запланированного членства в ЕС.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что европейские партнеры Украины наконец-то "проснулись" и сейчас увеличивают возможности оборонной промышленности.
Боррель также добавил, что по прибытии в Киев, утром, 7 января, вынужден был спуститься в бомбоубежище из-за атаки преступной армии РФ.
Как Украине сравняться с РФ по количеству боеприпасов
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, страны ЕС должны помочь Украине выровнять паритет со страной-агрессорой РФ по количеству артиллерийских снарядов.
Он добавил, что снарядный дефицит ощущается постоянно, но, несмотря на преимущество России в артиллерийских снарядах, она не одерживает никаких побед на фронте.