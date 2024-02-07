Глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що до кінця поточного року Україна отримає від європейських партнерів 1 млн 155 тис артилерійських боєприпасів.
ЄС планує до кінця року поставити Україні понад мільйон боєприпасів
Боррель зазначив, що оборонні потужності країн ЄС наразі збільшились на 40%.
Глава зовнішньої дипломатії ЄС пообіцяв, що Україна до кінця поточного року отримає 1 млн 155 тис артилерійських боєприпасів.
При цьому він підкреслив, що Україна має продовжувати реалізацію реформ у рамках запланованого членства в ЄС.
При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що європейські партнери України нарешті “прокинулись” і наразі збільшують можливості оборонної промисловості.
Боррель також додав, що після прибуття до Києва, зранку, 7 січня, змушений був спуститись у бомбосховище через атаку злочинної армії РФ.
Як Україні зрівнятись із РФ за кількістю боєприпасів
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, країни ЄС мають допомогти Україні вирівняти парітет із країною-агресоркою РФ за кількістю артилерійських снарядів.
Він додав, що снарядний дефіцит відчувається постійно, але, попри це попри перевагу Росії у артилерійських снарядах, вона не здобуває жодних перемог на фронті.