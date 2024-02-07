Боррель назвав терміни надання понад мільйона боєприпасів Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Боррель назвав терміни надання понад мільйона боєприпасів Україні

Жозеп Боррель
Джерело:  online.ua

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що до кінця поточного року Україна отримає від європейських партнерів 1 млн 155 тис артилерійських боєприпасів. 

ЄС планує до кінця року поставити Україні понад мільйон боєприпасів

Боррель зазначив, що оборонні потужності країн ЄС наразі збільшились на 40%.

Глава зовнішньої дипломатії ЄС пообіцяв, що Україна до кінця поточного року отримає 1 млн 155 тис артилерійських боєприпасів.

Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис, - зазначив Боррель

При цьому він підкреслив, що Україна має продовжувати реалізацію реформ у рамках запланованого членства в ЄС.

При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що європейські партнери України нарешті “прокинулись” і наразі збільшують можливості оборонної промисловості.

Боррель також додав, що після прибуття до Києва, зранку, 7 січня, змушений був спуститись у бомбосховище через атаку злочинної армії РФ.

Хотів би вшанувати всіх тих цивільних, які загинули або постраждали внаслідок атаки, яка була здійснена Росією цієї ночі. Ми разом з командою мали спускатися цього ранку до бомбосховища. Розумію, що від початку повномасштабної війни українцям доводилося так спускатися до бомбосховища понад 40 тисяч разів, - зазначив глава зовнішньої дипломатії ЄС.

Як Україні зрівнятись із РФ за кількістю боєприпасів

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, країни ЄС мають допомогти Україні вирівняти парітет із країною-агресоркою РФ за кількістю артилерійських снарядів.

Чи можемо ми вирівняти артилерійський баланс з Росією? Однозначно можемо, якщо ці комплексні зусилля будуть докладені. Я хочу, щоб кожен український солдат знав - я думаю, що маю право говорити і від себе, і від Жозепа - що щодня в Брюсселі, Києві і в інших столицях ведеться одна робота: як доставити більше снарядів до України, до українського солдата, - підкреслив Кулеба.

Він додав, що снарядний дефіцит відчувається постійно, але, попри це попри перевагу Росії у артилерійських снарядах, вона не здобуває жодних перемог на фронті.

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