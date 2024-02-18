Боррель назвал самое главное обязательство Евросоюза перед Украиной

Главной задачей Евросоюза в сфере безопасности Украины является ее членство в ЕС.

Какое самое главное обязательство Евросоюза перед Украиной

Дипломат заявил, что важнейшие геополитические вопросы, стоящие сегодня перед ЕС, связаны с Украиной, сектором Газа, глобальным Югом и обороной. "Мы должны увеличить и предоставить Украине обязательства в сфере безопасности", - заявил он. Поделиться

При этом Боррель подчеркнул, что "важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в Евросоюзе.

Вступление Украины в Евросоюз

В декабре 2023 года Евросоюз одобрил начало переговоров с Украиной о членстве. Тогда Еврокомиссии рекомендовали утвердить организационные аспекты переговорного процесса.

А 17 января Еврокомиссия начала работу над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной.

26 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Евросоюзе официально начали скрининг украинского законодательства.