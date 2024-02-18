Боррель назвал самое главное обязательство Евросоюза перед Украиной

Главной задачей Евросоюза в сфере безопасности Украины является ее членство в ЕС.
Какое самое главное обязательство Евросоюза перед Украиной
При этом Боррель подчеркнул, что "важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в Евросоюзе.
Вступление Украины в Евросоюз
В декабре 2023 года Евросоюз одобрил начало переговоров с Украиной о членстве. Тогда Еврокомиссии рекомендовали утвердить организационные аспекты переговорного процесса.
А 17 января Еврокомиссия начала работу над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной.
26 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Евросоюзе официально начали скрининг украинского законодательства.
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