Хватит ныть. Премьер Нидерландов Рютте выдвинул ЕС требование касательно Украины

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, Европа должна прекратить жаловаться на возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом и прямо сейчас сделать все возможное для победы Украины в войне.
Рютте призывает ЕС сосредоточиться на Украине
Что важно понимать, именно Марк Рютте является главным претендентом на пост генсека НАТО, поэтому он остается действительно влиятельным политиком на международной арене.
С новым заявлением он выступил во время Мюнхенской конференции безопасности.
По его убеждению, европейские страны в любом случае должны больше тратить на оборону и наращивать производство боеприпасов и не только потому, что Трамп снова может стать президентом США.
Марк Рютте настаивает на том, чтобы Европа сделала все возможное для увеличения своей поддержки Украины, поскольку это также в ее интересах.
По словам Марка Рютте, после переговоров с американскими политиками в Мюнхене у него появился "осторожный оптимизм" относительно того, что застрявший в Конгрессе пакет военной помощи США Украине в конце концов смогут принять.
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "привлечь Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить вклады в коллективную безопасность НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-