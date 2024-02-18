Хватит ныть. Премьер Нидерландов Рютте выдвинул ЕС требование касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Хватит ныть. Премьер Нидерландов Рютте выдвинул ЕС требование касательно Украины

Марк Рютте
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Источник:  Reuters

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, Европа должна прекратить жаловаться на возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом и прямо сейчас сделать все возможное для победы Украины в войне.

Рютте призывает ЕС сосредоточиться на Украине

Что важно понимать, именно Марк Рютте является главным претендентом на пост генсека НАТО, поэтому он остается действительно влиятельным политиком на международной арене.

С новым заявлением он выступил во время Мюнхенской конференции безопасности.

Мы должны прекратить скулить и ныть касательно Трампа. Это (результат выборов — ред.) зависит от американцев. Я не американец, и не могу голосовать в США. Мы должны работать с теми, кто находится на танцполе.

Марк Рютте

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов

По его убеждению, европейские страны в любом случае должны больше тратить на оборону и наращивать производство боеприпасов и не только потому, что Трамп снова может стать президентом США.

Марк Рютте настаивает на том, чтобы Европа сделала все возможное для увеличения своей поддержки Украины, поскольку это также в ее интересах.

И все это нытье и стоны относительно Трампа. Я слышу это постоянно в течение последних нескольких дней. Давайте прекратим это делать, — заявил премьер Нидерландов.

По словам Марка Рютте, после переговоров с американскими политиками в Мюнхене у него появился "осторожный оптимизм" относительно того, что застрявший в Конгрессе пакет военной помощи США Украине в конце концов смогут принять.

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "привлечь Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить вклады в коллективную безопасность НАТО.

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