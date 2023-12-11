ЕС должен заключить соглашение на поставки вооружений Украине — премьер Нидерландов Рютте

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Брюссель должен поддержать Украину мощным решением по военной помощи уже на этой неделе.

Что известно о решении ЕС о дальнейшей помощи Украине

Учитывая проблемы в Соединенных Штатах, где блокируются новые деньги, очень важно, чтобы у нас не было двойного блока против Украины. Нам нужно договориться по денежной части, потому что это крайне важно двигаться вперед как государство, а также в военных усилиях, - отметил Рютте. Поделиться

Лидеры стран ЕС встретятся уже в четверг и пятницу, 14-15 декабря, чтобы выработать предложение по пополнению Европейского фонда мира, используемого для частичного возмещения государствам расходов на поставку оружия Украине, на 5 миллиардов евро.

Но поскольку Германия переживает бюджетный кризис, а Венгрия угрожает наложить вето, результат переговоров на этой неделе пока не ясен.

Что известно о прогнозах дальнейшей международной поддержки Украины

По прогнозам аналитиков рейтингового агентства Fitch, в следующем году международная поддержка Украины будет ниже, чем в текущем году.

Однако аналитики прогнозируют незначительное понижение поддержки.

Несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь чуть ниже 43 млрд долларов, запланированных на 2023 год, говорится в отчете аналитиков агентства. Поделиться

В частности, отмечается, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить от ЕС около 50 млрд евро в рамках военной помощи до 2027 года, а также гарантии финансирования со стороны МВФ и других международных доноров.

Условия МВФ на первом этапе программы незначительны, и мы видим ограниченный риск того, что они помешают выплате средств Фонда в следующем году, отмечается в прогнозе. Поделиться

Однако аналитики отмечают, что сейчас существует большая неопределенность поддержки Украины в 2025 году и дальше.

Мы видим большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, возможность большей усталости доноров, остаточные риски планов финансирования ЕС и вероятность того, что внутренний банковский сектор не будет развиваться дальше увеличить свой государственный долг, - подчеркивается в прогнозе агентства. Поделиться

Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП к концу 2024 года с 84,1% к концу 2023 года (и 48,9% к концу 2021 года), что значительно превышает среднее значение для рейтинга "B"/" C"/"D". суверенов, 70,7%.

Прогнозы не включают в себя потенциальную процедуру реструктуризации долга, параметры которой остаются неопределенными.