ЕС должен заключить соглашение на поставки вооружений Украине — премьер Нидерландов Рютте

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Брюссель должен поддержать Украину мощным решением по военной помощи уже на этой неделе.
Что известно о решении ЕС о дальнейшей помощи Украине
Лидеры стран ЕС встретятся уже в четверг и пятницу, 14-15 декабря, чтобы выработать предложение по пополнению Европейского фонда мира, используемого для частичного возмещения государствам расходов на поставку оружия Украине, на 5 миллиардов евро.
Но поскольку Германия переживает бюджетный кризис, а Венгрия угрожает наложить вето, результат переговоров на этой неделе пока не ясен.
Что известно о прогнозах дальнейшей международной поддержки Украины
По прогнозам аналитиков рейтингового агентства Fitch, в следующем году международная поддержка Украины будет ниже, чем в текущем году.
Однако аналитики прогнозируют незначительное понижение поддержки.
В частности, отмечается, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить от ЕС около 50 млрд евро в рамках военной помощи до 2027 года, а также гарантии финансирования со стороны МВФ и других международных доноров.
Однако аналитики отмечают, что сейчас существует большая неопределенность поддержки Украины в 2025 году и дальше.
Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП к концу 2024 года с 84,1% к концу 2023 года (и 48,9% к концу 2021 года), что значительно превышает среднее значение для рейтинга "B"/" C"/"D". суверенов, 70,7%.
Прогнозы не включают в себя потенциальную процедуру реструктуризации долга, параметры которой остаются неопределенными.
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