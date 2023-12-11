ЕС впечатлен. Кулеба описал дискуссии в блоке относительно будущего Украины

Как сообщает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, в Евросоюзе до сих пор ведутся дискуссии по поводу финального решения об открытии переговоров о вступлении Украины. Однако Брюссель также удивлен тем, чего Киеву удалось достичь в течение последнего месяца.

Окончательное решение ЕС касательно Украины до сих пор не принято

Глава МИД Украины заявил о беспрецедентном уровне поддержки открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Несмотря на это, важно понимать, что финальное решение до сих пор не приняли.

По убеждению дипломата, борьба за это решение будет продолжаться не только в ближайшие дни, но и на заседании Европейского совета.

Это уже для всех очевидно, – отметил Дмитрий Кулеба. Поделиться

Украине удалось поразить ЕС результатами своей работы

Шеф украинской дипломатии также обратил внимание на то, что члены Евросоюза впечатлены тем, что официальный Киев смог в течение одного месяца выполнить все рекомендации.

Теперь Евросоюз должен продемонстрировать свою способность придерживаться слова и обеспечивать единство, – подчеркнул дипломат. Поделиться

По словам Дмитрия Кулебы, в ходе встречи глав МИД стран-членов блока также обсуждали алгоритм действий, если Брюссель все же не поддержит решение о старте переговоров с Украиной.

Дипломат убежден в том, что это решение все равно примут несмотря на дискуссии в блоке.