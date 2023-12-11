ЕС впечатлен. Кулеба описал дискуссии в блоке относительно будущего Украины
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ЕС впечатлен. Кулеба описал дискуссии в блоке относительно будущего Украины

МИД Украины
Дмитрий Кулеба
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Как сообщает шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, в Евросоюзе до сих пор ведутся дискуссии по поводу финального решения об открытии переговоров о вступлении Украины. Однако Брюссель также удивлен тем, чего Киеву удалось достичь в течение последнего месяца.

Окончательное решение ЕС касательно Украины до сих пор не принято

Глава МИД Украины заявил о беспрецедентном уровне поддержки открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Несмотря на это, важно понимать, что финальное решение до сих пор не приняли.

По убеждению дипломата, борьба за это решение будет продолжаться не только в ближайшие дни, но и на заседании Европейского совета.

Это уже для всех очевидно, – отметил Дмитрий Кулеба.

Украине удалось поразить ЕС результатами своей работы

Шеф украинской дипломатии также обратил внимание на то, что члены Евросоюза впечатлены тем, что официальный Киев смог в течение одного месяца выполнить все рекомендации.

Теперь Евросоюз должен продемонстрировать свою способность придерживаться слова и обеспечивать единство, – подчеркнул дипломат.

По словам Дмитрия Кулебы, в ходе встречи глав МИД стран-членов блока также обсуждали алгоритм действий, если Брюссель все же не поддержит решение о старте переговоров с Украиной.

Дипломат убежден в том, что это решение все равно примут несмотря на дискуссии в блоке.

Если кто-то хочет, чтобы оно произошло не на этой неделе, а через несколько недель или месяцев – это плохо, но это решение все равно будет, потому что нельзя остановить ход истории. А история двигается очень просто: Украина будет членом ЕС, это только вопрос времени и цены. И наша задача сделать цену меньшей, а время кратчайшим, – объяснил Дмитрий Кулеба.

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