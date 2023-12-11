ЄС вражений. Кулеба описав дискусії у блоці щодо майбутнього України
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ЄС вражений. Кулеба описав дискусії у блоці щодо майбутнього України

МЗС України
Дмитро Кулеба

Як повідомляє шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, в Євросоюзі досі точаться дискусії щодо фінального рішення про відкриття переговорів про вступ України. Однак Брюссель також вражений тим, чого Києву вдалося досягти протягом останнього місяця.

Остаточне рішення ЄС щодо України досі не ухвалене

Глава МЗС України заявив про безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС.

Попри це, що важливо розуміти, фінальне рішення досі не ухвалили.

На переконання дипломата, боротьба за це рішення триватиме не лише найближчими днями, але й під час засідання Європейської ради.

Це вже для усіх очевидно, - зазначив Дмитро Кулеба.

Україні вдалося вразити ЄС результатами своєї роботи

Шеф української дипломатії також звернув увагу на те, що члени Євросоюзу вражені тим, що офіційний Київ спромігся протягом одного місяця виконати усі рекомендації.

Тепер Євросоюз має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність, – наголосив дипломат.

За словами Дмитра Кулеби, під час зустрічі глав МЗС країн-членів також обговорювали алгоритм дій, якщо Брюссель все-таки не підтримає рішення про старт перемовин з Україною. 

Дипломат переконаний у тому, що це рішення все одно приймуть, попри дискусії у блоці.

Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося не цього тижня, а через кілька тижнів чи місяців – це погано, але це рішення все одно буде, тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто: Україна буде членом ЄС, це тільки питання часу і ціни. І наше завдання зробити ціну якнайменшою, а час якнайкоротшим, – пояснив Дмитро Кулеба.  

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