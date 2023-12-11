ЄС повинен укласти угоду на поставки озброєнь Україні — прем'єр Нідерландів Рютте

За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Брюссель має підтримати Україну потужним рішенням щодо військової допомоги вже цього тижня.

Що відомо про рішення ЄС щодо подальшої допомоги Україні

Враховуючи проблеми в Сполучених Штатах, де блокуються нові гроші, дуже важливо, щоб у нас не було подвійного блоку проти України. Нам потрібно домовитися по грошовій частині, тому що це вкрай важливо, рухатися вперед як держава, а також у військових зусиллях, - зазначив Рютте. Поширити

Лідери країн ЄС зустрінуться вже у четвер та п'ятницю, 14-15 грудня, щоб виробити пропозицію щодо поповнення Європейського фонду миру, який використовують для часткового відшкодування державам витрат на постачання зброї Україні, на 5 мільярдів євро.

Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує накласти вето, результат переговорів цього тижня поки що не зрозумілий.

Що відомо про прогнози щодо подальшої міжнародної підтримки України

За прогнозами аналітиків рейтингового агентства Fitch, у наступному році міжнародна підтримка України буде нижчою, ніж у цьому році.

Однак аналітики прогнозують незначне зниження підтримки.

Незважаючи на політичні ризики щодо затвердження обіцяного фінансування, бюджетна допомога на 2024 рік буде лише трохи нижчою за 43 млрд доларів, запланованих на 2023 рік, - йдеться у звіті аналітиків агентства. Поширити

Зокрема, зазначається, що у довгостроковій перспективі Україна має отримати від ЄС близько 50 млрд євро в рамках військової допомоги до 2027 року, а також гарантії щодо фінансування з боку МВФ та інших міжнародних донорів.

Умови МВФ на першому етапі програми незначні, і ми бачимо обмежений ризик того, що вони завадять виплаті коштів Фонду наступного року, - зазначається у прогнозі. Поширити

Однак аналітики зазначають, що наразі уснує велика невизначеність щодо підтримки України у 2025 році і далі.

Ми бачимо більшу невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, можливість більшої втоми донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС та ймовірність того, що внутрішній банківський сектор не буде розвиватися далі збільшити свій державний борг, - підкреслюється у прогнозі агентства. Поширити

Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року (і 48,9% на кінець 2021 року), що значно перевищує середнє значення для рейтингу "B"/"C"/"D". суверенів, 70,7%.

Прогнози не включають потенційну процедуру реструктуризації боргу, параметри якої залишаються невизначеними.