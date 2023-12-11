ЄС повинен укласти угоду на поставки озброєнь Україні — прем'єр Нідерландів Рютте

За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Брюссель має підтримати Україну потужним рішенням щодо військової допомоги вже цього тижня.
Що відомо про рішення ЄС щодо подальшої допомоги Україні
Лідери країн ЄС зустрінуться вже у четвер та п'ятницю, 14-15 грудня, щоб виробити пропозицію щодо поповнення Європейського фонду миру, який використовують для часткового відшкодування державам витрат на постачання зброї Україні, на 5 мільярдів євро.
Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує накласти вето, результат переговорів цього тижня поки що не зрозумілий.
Що відомо про прогнози щодо подальшої міжнародної підтримки України
За прогнозами аналітиків рейтингового агентства Fitch, у наступному році міжнародна підтримка України буде нижчою, ніж у цьому році.
Однак аналітики прогнозують незначне зниження підтримки.
Зокрема, зазначається, що у довгостроковій перспективі Україна має отримати від ЄС близько 50 млрд євро в рамках військової допомоги до 2027 року, а також гарантії щодо фінансування з боку МВФ та інших міжнародних донорів.
Однак аналітики зазначають, що наразі уснує велика невизначеність щодо підтримки України у 2025 році і далі.
Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року (і 48,9% на кінець 2021 року), що значно перевищує середнє значення для рейтингу "B"/"C"/"D". суверенів, 70,7%.
Прогнози не включають потенційну процедуру реструктуризації боргу, параметри якої залишаються невизначеними.
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