Досить скиглити. Прем’єр Нідерландів Рютте висунув ЄС вимогу щодо України
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Досить скиглити. Прем’єр Нідерландів Рютте висунув ЄС вимогу щодо України

Марк Рютте
Джерело:  Reuters

За словами прем’єра Нідерландів Марка Рютте, Європа повинна припинити скаржитися щодо можливого повернення Дональда Трампа у Білий дім та просто зараз зробити все можливе для перемоги України у війні.

Рютте закликає ЄС зосередитися на Україні

Що важливо розуміти, саме Марк Рютте є головним претендентом на посаду генсека НАТО, тому він наразі залишається справді впливовим політиком на міжнародній арені.

З новою заявою він виступив під час Мюнхенської безпекової конференції.

Ми повинні припинити скиглити та нити щодо Трампа. Це (результат виборів — ред.) залежить від американців. Я не американець і не можу голосувати в США. Ми маємо працювати з тим, хто знаходиться на танцполі.

Марк Рютте

Марк Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів

На його переконання, європейські країни в будь-якому випадку мають витрачати більше на оборону та нарощувати виробництво боєприпасів, а не тільки тому, що Трамп знову може стати президентом США.

Марк Рютте наполягає на тому, щоб Європа зробила все можливе заради збільшення своєї підтримки України, оскільки це також її інтересах.

І все це ниття й стогін щодо Трампа. Я чую це постійно протягом останніх кількох днів. Припинімо це робити, — заявив прем’єр Нідерландів.

За словами Марка Рютте, після перемовин з американськими політиками в Мюнхені у нього з’явився "обережний оптимізм" щодо того, що пакет військової допомоги США Україні, який застряг у Конгресі, врешті-решт зможуть ухвалити.

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

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