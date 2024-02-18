Досить скиглити. Прем’єр Нідерландів Рютте висунув ЄС вимогу щодо України

За словами прем’єра Нідерландів Марка Рютте, Європа повинна припинити скаржитися щодо можливого повернення Дональда Трампа у Білий дім та просто зараз зробити все можливе для перемоги України у війні.
Рютте закликає ЄС зосередитися на Україні
Що важливо розуміти, саме Марк Рютте є головним претендентом на посаду генсека НАТО, тому він наразі залишається справді впливовим політиком на міжнародній арені.
З новою заявою він виступив під час Мюнхенської безпекової конференції.
На його переконання, європейські країни в будь-якому випадку мають витрачати більше на оборону та нарощувати виробництво боєприпасів, а не тільки тому, що Трамп знову може стати президентом США.
Марк Рютте наполягає на тому, щоб Європа зробила все можливе заради збільшення своєї підтримки України, оскільки це також її інтересах.
За словами Марка Рютте, після перемовин з американськими політиками в Мюнхені у нього з’явився "обережний оптимізм" щодо того, що пакет військової допомоги США Україні, який застряг у Конгресі, врешті-решт зможуть ухвалити.
Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.
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