Боррель назвав найголовніше зобов'язання Євросоюзу перед Україною

Головним завданням Євросоюзу у сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС.

Яке найголовніше зобов'язання Євросоюзу перед Україною

Дипломат заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, сектором Гази, глобальним Півднем і обороною."Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки, — заявив він. Поширити

При цьому Боррель підкреслив, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в Євросоюзі.

Вступ України до Євросоюзу

У грудні 2023 року Євросоюз схвалив початок переговорів з Україною про членство. Тоді Єврокомісії рекомендували затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.

А 17 січня Єврокомісія почала працювати над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною.

26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Євросоюзі офіційно почали скринінг українського законодавства.