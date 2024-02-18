Боррель назвав найголовніше зобов'язання Євросоюзу перед Україною

Головним завданням Євросоюзу у сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС.
Яке найголовніше зобов'язання Євросоюзу перед Україною
При цьому Боррель підкреслив, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в Євросоюзі.
Вступ України до Євросоюзу
У грудні 2023 року Євросоюз схвалив початок переговорів з Україною про членство. Тоді Єврокомісії рекомендували затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.
А 17 січня Єврокомісія почала працювати над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною.
26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Євросоюзі офіційно почали скринінг українського законодавства.
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