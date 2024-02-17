ЄС вироблятиме до 2 млн артилерійських снарядів для України щороку

Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку

Як повідомив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган, до березня (коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів) європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати — березня, — сказав єврокомісар. Йоганнес Ган Єврокомісар із питань фінансів

При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року, — додав він. Поширити

Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.

Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову, зазначив Ган.

Що відомо про боєприпаси Україні від ЄС

На початку січня в Єврокомісії висловлювали впевненість, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що процес загальмувався.

Але фактично в ЄС визнавали, що зможуть поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч снарядів замість обіцяного мільйона.

Міністри оборони країн ЄС на зустрічі у Брюсселі наприкінці січня домовилися, що виконають свою обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів — однак пізніше, ніж планували.