ЕС будет производить до 2 млн артиллерийских снарядов для Украины ежегодно

Европейский союз сможет производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине каждый год

Как сообщил еврокомиссар по финансам Йоханнес Ган, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов) европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате — марту, — сказал еврокомиссар. Иоганнес Ган Еврокомиссар по вопросам финансов

При этом Ган подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн. снарядов.

До конца года у нас будет настолько большая производственная мощность, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года, — добавил он. Поделиться

Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

Боеприпасы всегда производились только согласно спросу. Поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова, отметил Ган.

Что известно о боеприпасах Украины от ЕС

В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут выработать миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.

Но фактически в ЕС признавали, что смогут поставить Украине до марта только более 500 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона.

Министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе в конце января договорились, что выполнят свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов — однако позже планировали.