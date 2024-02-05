Боррель назвал причину задержки поставок боеприпасов Украине от ЕС
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Боррель назвал причину задержки поставок боеприпасов Украине от ЕС

Жозеп Боррель
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Источник:  BBC

Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что задержки с отправкой Украине обещанных боеприпасов возникают не из-за нехватки производственных мощностей в европейских странах, а из-за экспорта вооружений в другие государства.

Как ЕС планирует решить проблему с задержкой боеприпасов Украине

Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей в европейской промышленности. Не то что нам нужно покупать снаряды в другом месте, потому что мы не можем изготовить сами. Мы можем производить. Но немаловажная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны, – объясняет Боррель.

По мнению верховного дипломата, лучше, чтобы страны ЕС договорились со своими партнерами и перенаправили поставки оружия в Украину.

То есть, лучший способ – это попытаться сказать другим: пожалуйста, подождите, вы же не сражаетесь, вы можете подождать несколько месяцев – и перенаправить продукцию в Украину. Это – политическое решение, которое должны принять страны Евросоюза, – подчеркнул Боррель.

Что еще влияет на задержки поставок вооружений Украине от ЕС

По информации журналистов The Financial Times, что из-за несогласия Германии с предложенной реформой фонда военной поддержки ЕС поставки оружия Украине могут задержаться.

Европейский фонд мира – это фонд в размере 12 млрд евро, созданный вне бюджета ЕС и основанный на вкладах стран-членов в зависимости от размера экономик. Он был исчерпан после возмещения 5,6 млрд евро столицам ЕС за оружие, которое они отправили в Украину почти за два года войны в Украине.

При этом в материале отмечается, что фонд нуждается в дополнительном финансировании, чтобы была возможность частично возместить расходы на поставку оружия.

Однако предложенное вливание в размере 5 млрд евро задерживается, поскольку страны спорят о том, как реформировать фонд, чтобы он лучше отвечал потребностям Украины и помогал европейской вооруженной промышленности.

Брюссель говорит: сначала заплати, потом верни, – сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в переговорах. Но Германия и другие страны, выступающие за отказ от модели возмещения, утверждают, что они не должны этого делать, - говорится в материале издания.

Указано, что Берлин находится под жесткими финансовыми ограничениями и требует, чтобы стоимость оружия, поставляемого им Киеву на двусторонней основе, засчитывалась в счет его доли в фонде. Меньшие страны считают, что это резко снизит размер фонда.

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