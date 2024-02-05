С визитом в Украину после поезда в Польшу отправился глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Что известно о визите Борреля в Украину

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским Боррель заявил журналистам, что сейчас отправляется в Украину.

Вероятно, уже 6 февраля Боррель прибудет в Украину.

Стоит отметить, что глава внешней дипломатии ЕС не разглашает цели визита в Украину, однако он призвал ЕС продолжать и усиливать поддержку Украины среди дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.

Боррель о 13 пакетах санкций ЕС

Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Европейского союза пока не достигли согласия.

Боррель напомнил, что 13 пакет санкций против России уже готовят.

Он будет касаться "многих людей и институтов, компаний из разных стран, участвующих в обходе санкций".

Окончательной договоренности между странами-членами еще нет, – подчеркнул он. Поделиться

Глава дипломатии ЕС также заявил, что главная цель пакетов санкций против РФ – наказать ответственных за войну против Украины и за экономические схемы, позволяющие России "кормить свою военную машину".

В январе стало известно, что Евросоюз приступил к подготовке 13-го пакета антироссийских санкций. Такой пакет планируется утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.