Із візитом в Україну після поїзди до Польщі вирушив глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Що відомо про візит Борреля до України

Під час спільної пресконференції із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським Боррель заявив журналістам, що наразі вирушає до України.

Ймовірно, вже 6 лютого Боррель прибуде до України.

Варто зазначити, що глава зовнішньої дипломатії ЄС не розголошує цілі візиту до України, однак він закликав ЄС продовжувати та посилювати підтримку України, серед шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

Боррель про 13 пакет санкцій ЄС

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни-члени Європейського союзу поки що не досягли згоди.

Боррель нагадав, що 13-й пакет санкцій проти Росії вже готують.

Він стосуватиметься "багатьох людей та інститутів, компаній з різних країн, які беруть участь в обході санкцій".

Остаточної домовленості між країнами-членами ще немає, - наголосив він. Поширити

Глава дипломатії ЄС також заявив, що головна мета пакетів санкцій проти РФ - покарати відповідальних за війну проти України та за економічні схеми, які дозволяють Росії "годувати свою військову машину".

У січні стало відомо, що Євросоюз розпочав підготовку 13-го пакету антиросійських санкцій. Такий пакет планують затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.