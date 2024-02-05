Глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що затримки із відправкою Україні обіцяних боєприпасів виникають не через брак виробничих потужностей у європейських країнах, а через експорт озброєнь до інших держав.

Як ЄС планує вирішувати проблему із затримкою боєприпасів Україні

Проблема сьогодні полягає не в нестачі потужностей у європейській промисловості. Не те, що нам потрібно купувати снаряди в іншому місці, тому що ми не можемо виготовити самі. Ми можемо виробляти. Але важлива частина нашої продукції експортується в треті країни, - пояснює Боррель.

На думку верховного дипломата ЄС, краще, щоб країни ЄС домовились із своїми партнерами та перенаправили поставки зброї до України.

Тобто, найкращий спосіб - це спробувати сказати іншим: будь ласка, почекайте, ви ж не воюєте, ви можете почекати кілька скільки місяців - і перенаправити продукцію в Україну. Це - політичне рішення, яке повинні прийняти країни Євросоюзу, - підкреслив Боррель. Поширити

Що ще впливає на затримки із поставками озброєнь Україні від ЄС

За інформацією журналістів The Financial Times, що через незгоду Німеччини із запропонованою реформою фонду військової підтримки ЄС, поставки зброї Україні можуть затриматись.

Європейський фонд миру – це фонд розміром 12 млрд євро, створений поза бюджетом ЄС і заснований на внесках країн-членів залежно від розміру економік. Він був вичерпаний після відшкодування 5,6 млрд євро столицям ЄС за зброю, яку вони відправили в Україну за майже два роки війни в Україні.

При цьому у матеріалі зазначається, що фонд потребує додаткового фінансування, щоб була можливість частково відшкодувати витрати на постачання зброї.

Однак запропоноване вливання у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни сперечаються про те, як реформувати фонд, щоб він краще відповідав потребам України і допомагав європейській збройній промисловості.

Брюссель каже: спочатку заплати, потім поверни, – сказав один з чиновників ЄС, який брав участь у переговорах. Але Німеччина та інші країни, які виступають за відмову від моделі відшкодування, "стверджують, що вони не повинні цього робити, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Вказано, що Берлін перебуває під жорсткими фінансовими обмеженнями і вимагає, щоб вартість зброї, яку він постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася в рахунок його частки у фонді. Менші країни вважають, що це різко зменшить розмір фонду.