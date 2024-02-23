Макрон собирает европейских лидеров на встречу на счет Украины — что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля проведет встречу европейских лидеров и представителей правительств на счет Украины.
Встреча в Париже о помощи Украине
В Елисейском дворце сообщили о целях встречи.
Французские официальные лица говорят, пишет Reuters, что Макрон полон решимости отправить Москве сообщение о том, что в Европе нет «усталости от Украины», несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки США.
Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине снаряды
Накануне стало известно, что высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель написал письмо главам МИД и Минобороны края ЕС.
В нем он отметил, что препятствием для борьбы украинских военных из РФ стоит нехватка боеприпасов.
Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности, поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.
Напомним, что в марте 2023 года ЕС договорился предоставить Украине миллион боеприпасов в течение года, однако этой цели не удалось достичь.
По состоянию на февраль 2024 года ЕС передаст 355 тысяч снарядов, к концу марта планируется предоставить еще около 524 тысяч, а к концу года — 1 миллион 155 тысяч.
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