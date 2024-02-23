Макрон собирает европейских лидеров на встречу на счет Украины — что известно

Встреча в Париже о помощи Украине

В Елисейском дворце сообщили о целях встречи.

Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины, — говорится в заявлении. Поделиться

Французские официальные лица говорят, пишет Reuters, что Макрон полон решимости отправить Москве сообщение о том, что в Европе нет «усталости от Украины», несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки США.

Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине снаряды

Накануне стало известно, что высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель написал письмо главам МИД и Минобороны края ЕС.

В нем он отметил, что препятствием для борьбы украинских военных из РФ стоит нехватка боеприпасов.

Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности, поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.

Ничего не делать — не вариант, — подчеркнул он в письме. Поделиться

Напомним, что в марте 2023 года ЕС договорился предоставить Украине миллион боеприпасов в течение года, однако этой цели не удалось достичь.