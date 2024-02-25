Макрон збирає лідерів ЄС для відправки сигналу Путіну — The Guardian
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Макрон збирає лідерів ЄС для відправки сигналу Путіну — The Guardian

Емманюель Макрон
Джерело:  The Guardian

Президент Франції Емманюель Макрон надіслав запрошення 20 лідерам країн ЄС для проведення зустрічі у Парижі із метою надіслати чіткий сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну щодо рішучості у зусиллях з підтримки України. 

Макрон закликає лідерів ЄС надіслати сигнал Путіну щодо рішучої підтримки України

Журналісти видання зазначають, що метою зустрічі лідерів ЄС буде надіслати рішучий сигнал кремлівському диктатору щодо його хибної переконанності, що окупаційна армія РФ неодмінно виграє війну проти України.

Ми хочемо надіслати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета – розбити цю ідею, яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе, - зазначив у коментарі журналістам один з радників Макрона.

Що відомо про запланований візит Макрона до України

Під час пресконференції президент Володимир Зеленський зазначив, що французький лідер Емманюель Макрон незабаром приїде до України.

У нас нещодавно була зустріч з Емануелем. Мені здається, дуже добрий підписаний договір про гарантії безпеки. Я думаю, що будуть ще деякі деталі, про які ми домовились. Але я б хотів, щоб вони йшли від нього, - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна очікує на візит президента Франції.

Через безпеку не кажу конкретну дату, але він буде скоро. Я думаю, що там з'являться ще деякі деталі щодо підтримки України, важливі, нові, - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, нині Україна очікує на кілька десятків систем від французької сторони і партнерів.

Є деякі речі, але про це вже, коли він приїде, - додав президент.

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