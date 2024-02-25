Президент Франції Емманюель Макрон надіслав запрошення 20 лідерам країн ЄС для проведення зустрічі у Парижі із метою надіслати чіткий сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну щодо рішучості у зусиллях з підтримки України.
Макрон закликає лідерів ЄС надіслати сигнал Путіну щодо рішучої підтримки України
Журналісти видання зазначають, що метою зустрічі лідерів ЄС буде надіслати рішучий сигнал кремлівському диктатору щодо його хибної переконанності, що окупаційна армія РФ неодмінно виграє війну проти України.
Що відомо про запланований візит Макрона до України
Під час пресконференції президент Володимир Зеленський зазначив, що французький лідер Емманюель Макрон незабаром приїде до України.
Глава держави підкреслив, що Україна очікує на візит президента Франції.
За словами глави держави, нині Україна очікує на кілька десятків систем від французької сторони і партнерів.
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