"Замах" на Макрона за "вказівкою Зеленського". Чергова вигадка пропаганди РФ

Сьогодні “новина” про “підготовку замаху” на французького президента Емманюеля Макрона масово публікувалася в російських медіа та соцмережах.

Фейк про “замах” на Макрона придумала російська пропаганда

Російська пропаганда поширила дезінформацію про нібито підготовку «замаху» на президента Франції Емманюеля Макрона.

Такі повідомлення сьогодні, 14 лютого, масово публікувалися в російських медіа та соціальних мережах з посиланням нібито на сюжет французького телеканалу France 24.

Хоча ані на сайті французького телеканалу, ані у французькій пресі подібна новина не з’являлась.

Так званим першоджерелом фейку виявився акаунт невідомого користувача в соцмережі «Х».

La télévision française diffuse un reportage sur l'annulation par Macron d'une visite en Ukraine en raison d'une tentative d'assassinat à son encontre par les autorités ukrainiennes.

Les méchants cocaïnomanes voulaient donc clouer Emmanuelle au sol ? pic.twitter.com/WvCQyqPvCg — José FERNANDES (@Jose_FERNANDE8) February 14, 2024

За версією російської пропаганди, президент Франції скасував свій візит до України, що мав відбутися 13-14 лютого, через отримання попередження про загрозу його ліквідації українськими спецслужбами.

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Росіяни стверджують, що це відбувалось «за вказівкою Президента України Володимира Зеленського».

Повідомляється також, що Емманюеля Макрона про це нібито «повідомив» колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Єдиним підтвердженням виступало відео вкрай поганої якості по якому неможливо визначити наскільки реальним є це повідомлення. У ньому наводять «скріни» переписки невідомого походження.

Треба зазначити, що на сьогодні не існує гаджетів, які здатні робити відео настільки низької якості. Тож про його «справжність» говорити немає сенсу.

Нагадаємо, що раніше президент Франції дійсно скасував свій візит до України, під час якого планував оголосити про додаткову підтримку. Перенесення поїздки відбулося з міркувань безпеки, очевидно, через загрозу масованих обстрілів українських територій країною-агресором.

Дезінформаційна хвиля, спрямована на дискредитацію українських спецслужб та Президента України Володимира Зеленського, також збіглася у часі з ураженням українськими бійцями вранці 14 лютого російського великого десантного корабля «Цезар Куніков».

Макрон відклав візит в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон мав приїхати в Україну 13-14 лютого, проте запланований візит відклали.

Французький діловий журнал Challenges повідомляє, що відкладення візиту “викликало багато запитань як у французьких держслужбовців і керівників, так і в українських дипломатів”.

За інформацією видання учасники поїздки дізналися про це “щойно“.

За даними Challenges, Макрон мав поїхати до Одеси, а потім вирушити до Києва.

Планувалося, що французький президент оголосить про створення фонду для відбудови у 200 млн євро, які будуть виплачуватися як пожертвування для цивільних проєктів.