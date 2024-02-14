"Покушение" на Макрона по "указанию Зеленского". Очередная выдумка пропаганды РФ

Сегодня "новость" о "подготовке покушения" на французского президента Эмманюэля Макрона массово публиковалась в российских медиа и соцсетях.

Фейк о "покушении" на Макрона придумала российская пропаганда

Российская пропаганда распространила дезинформацию о якобы подготовке «покушения» на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Такие сообщения сегодня, 14 февраля, массово публиковались в российских медиа и социальных сетях со ссылкой на сюжет французского телеканала France 24.

Хотя ни на сайте французского телеканала, ни во французской печати подобная новость не появлялась.

Так называемым первоисточником фейка оказался аккаунт неизвестного пользователя в соцсети «Х».

La télévision française diffuse un reportage sur l'annulation par Macron d'une visite en Ukraine en raison d'une tentative d'assassinat à son encontre par les autorités ukrainiennes.

Les méchants cocaïnomanes voulaient donc clouer Emmanuelle au sol ? pic.twitter.com/WvCQyqPvCg — José FERNANDES (@Jose_FERNANDE8) February 14, 2024

По версии российской пропаганды президент Франции отменил свой визит в Украину, который должен состояться 13-14 февраля, из-за получения предупреждения об угрозе его ликвидации украинскими спецслужбами.

online.ua

Россияне утверждают, что это происходило "по указанию Президента Украины Владимира Зеленского".

Сообщается также, что Эмманюэля Макрона об этом якобы сообщил бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Единственным подтверждением выступало видео крайне плохого качества по которому невозможно определить насколько реально это сообщение. В нем приводят «коробки» переписки неизвестного происхождения.

Надо отметить, что на сегодняшний день не существует гаджетов, которые способны делать видео столь низкого качества. Так что о его «подлинности» говорить нет смысла.

Напомним, ранее президент Франции действительно отменил свой визит в Украину, во время которого планировал объявить о дополнительной поддержке. Перенос поездки состоялся из соображений безопасности, очевидно из-за угрозы массированных обстрелов украинских территорий страной-агрессором.

Дезинформационная волна, направленная на дискредитацию украинских спецслужб и Президента Украины Владимира Зеленского, также совпала с поражением украинскими бойцами утром 14 февраля российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».

Макрон отложил визит в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен был приехать в Украину 13-14 февраля, однако запланированный визит был отложен.

Французский деловой журнал Challenges сообщает, что отложение визита "вызвало много вопросов как у французских госслужащих и руководителей, так и у украинских дипломатов".

По информации издания участники поездки узнали об этом "только что".

По данным Challenges, Макрон должен был поехать в Одессу, а затем отправиться в Киев.

Планировалось, что французский президент объявит о создании фонда для восстановления в 200 млн. евро, которые будут выплачиваться как пожертвования для гражданских проектов.