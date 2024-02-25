Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение 20 лидерам стран ЕС для проведения встречи в Париже с целью отправить четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину по поводу решительности в усилиях по поддержке Украины.
Макрон призывает лидеров ЕС направить сигнал Путину о решительной поддержке Украины
Журналисты издания отмечают, что целью встречи лидеров ЕС будет послать решительный сигнал кремлевскому диктатору по поводу его ошибочной убежденности, что оккупационная армия РФ непременно выиграет войну против Украины.
Что известно о запланированном визите Макрона в Украину
Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский отметил, что французский лидер Эмманюэль Макрон в скором времени приедет в Украину.
Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает визита президента Франции.
По словам главы государства, сейчас Украина ожидает нескольких десятков систем от французской стороны и партнеров.
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