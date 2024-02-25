Макрон собирает лидеров ЕС для отправки сигнала Путину — The Guardian
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон собирает лидеров ЕС для отправки сигнала Путину — The Guardian

Эмманюэль Макрон
Читати українською
Источник:  The Guardian

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение 20 лидерам стран ЕС для проведения встречи в Париже с целью отправить четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину по поводу решительности в усилиях по поддержке Украины.

Макрон призывает лидеров ЕС направить сигнал Путину о решительной поддержке Украины

Журналисты издания отмечают, что целью встречи лидеров ЕС будет послать решительный сигнал кремлевскому диктатору по поводу его ошибочной убежденности, что оккупационная армия РФ непременно выиграет войну против Украины.

Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель – разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит, – отметил в комментарии журналистам один из советников Макрона.

Что известно о запланированном визите Макрона в Украину

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский отметил, что французский лидер Эмманюэль Макрон в скором времени приедет в Украину.

У нас недавно была встреча с Эммануэлем. Мне кажется, очень хороший подписанный договор о гарантиях безопасности. Я думаю, что будут еще некоторые детали, о которых мы договорились. Но я бы хотел, чтобы они уходили от него, – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает визита президента Франции.

Из-за безопасности не говорю конкретной даты, но он будет скоро. Я думаю, что там появятся еще некоторые детали поддержки Украины, важные, новые, - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, сейчас Украина ожидает нескольких десятков систем от французской стороны и партнеров.

Есть некоторые вещи, но об этом уже, когда он приедет, – добавил президент.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон отложил запланированный визит в Украину "по соображениям безопасности" — Challenges
Зеленский и Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Покушение" на Макрона по "указанию Зеленского". Очередная выдумка пропаганды РФ
Зеленский и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон собирает европейских лидеров на встречу на счет Украины — что известно
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?