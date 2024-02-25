Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение 20 лидерам стран ЕС для проведения встречи в Париже с целью отправить четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину по поводу решительности в усилиях по поддержке Украины.

Макрон призывает лидеров ЕС направить сигнал Путину о решительной поддержке Украины

Журналисты издания отмечают, что целью встречи лидеров ЕС будет послать решительный сигнал кремлевскому диктатору по поводу его ошибочной убежденности, что оккупационная армия РФ непременно выиграет войну против Украины.

Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель – разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит, – отметил в комментарии журналистам один из советников Макрона. Поделиться

Что известно о запланированном визите Макрона в Украину

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский отметил, что французский лидер Эмманюэль Макрон в скором времени приедет в Украину.

У нас недавно была встреча с Эммануэлем. Мне кажется, очень хороший подписанный договор о гарантиях безопасности. Я думаю, что будут еще некоторые детали, о которых мы договорились. Но я бы хотел, чтобы они уходили от него, – отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает визита президента Франции.

Из-за безопасности не говорю конкретной даты, но он будет скоро. Я думаю, что там появятся еще некоторые детали поддержки Украины, важные, новые, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

По словам главы государства, сейчас Украина ожидает нескольких десятков систем от французской стороны и партнеров.