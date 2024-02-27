У нас нещодавно була зустріч з Емануелем. Мені здається, дуже добрий підписаний договір про гарантії безпеки. Я думаю, що будуть ще деякі деталі, про які ми домовились. Але я б хотів, щоб вони йшли від нього, — наголосив президент України.