Французький лідер Еммануель Макрон офіційно повідомив про створення "коаліції" країн, яка буде надавати Україні ракети середньої та великої дальності, а також бомби.
Україна отримає ще більше далекобійних ракет
Як наголосив президент Франції під час офіційної пресконференції, його країна та інше члени Євросоюзу вирішили "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб".
Окрім того, Еммануель Макрон попросив європейців "виробляти більше", щоб задовольнити потреби ЗСУ на фронті.
Як уже згадувалося раніше, 25 лютого стало відомо, що Макрон надіслав запрошення 20 лідерам країн ЄС для проведення зустрічі у Парижі.
Таким чином президент Франції хотів надіслати чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну щодо рішучості у зусиллях з підтримки України.
Макрон планує візит до України
За словами українського лідера Володимира Зеленського, його колега Еммануель Макрон незабаром приїде до України.
Також Володимир Зеленський підтвердив, що Макрон має намір оголосити про додаткову допомогу для ЗСУ.
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