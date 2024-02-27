Макрон створив коаліцію для постачання Україні далекобійних ракет
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Макрон створив коаліцію для постачання Україні далекобійних ракет

Еммануель Макрон
Джерело:  Le Monde

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно повідомив про створення "коаліції" країн, яка буде надавати Україні ракети середньої та великої дальності, а також бомби.

Україна отримає ще більше далекобійних ракет

Як наголосив президент Франції під час офіційної пресконференції, його країна та інше члени Євросоюзу вирішили "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб".

Окрім того, Еммануель Макрон попросив європейців "виробляти більше", щоб задовольнити потреби ЗСУ на фронті.

Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Як уже згадувалося раніше, 25 лютого стало відомо, що Макрон надіслав запрошення 20 лідерам країн ЄС для проведення зустрічі у Парижі.

Таким чином президент Франції хотів надіслати чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну щодо рішучості у зусиллях з підтримки України.

Ми хочемо надіслати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета — розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе, — виступив з заявою з цього приводу один з радників Макрона.

Макрон планує візит до України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, його колега Еммануель Макрон незабаром приїде до України.

У нас нещодавно була зустріч з Емануелем. Мені здається, дуже добрий підписаний договір про гарантії безпеки. Я думаю, що будуть ще деякі деталі, про які ми домовились. Але я б хотів, щоб вони йшли від нього, — наголосив президент України.

Також Володимир Зеленський підтвердив, що Макрон має намір оголосити про додаткову допомогу для ЗСУ.

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