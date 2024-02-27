По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, появление военных НАТО на территории Украины якобы спровоцирует прямой конфликт России и Альянса.
У Путина угрожают НАТО началом войны
Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, как официальная Москва относится к заявлениям отдельных западных лидеров о том, что они рассматривают сценарий введения иностранных войск в Украину.
По словам пресс-секретаря Путина, это якобы может привести к началу войны между Россией и НАТО.
Представитель российского диктатора обратил внимание на то, что дискуссии между западными странами о возможности направления своих военных в Украину — это новый элемент.
Дмитрий Песков также подтвердил, что команде российского диктатора Владимира Путина хорошо известна позиция французского лидера Эммануэля Макрона "о необходимости нанесения России стратегического поражения".
Что Макрон говорил о возможности введения западных войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не скрывает, что в будущем партнеры официального Киева могут направить свои войска как помощь ВСУ для сдерживания армии РФ.
Однако пока, как отметил политик, такое решение не было принято.
Кроме того, он создал коалицию для предоставления Украине дальнобойных ракет и бомб.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-