Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что уже дискутировал с партнерами Киева по поводу отправки западных войск в Украину в будущем.
Западные войска могут прийти на помощь ВСУ
О своем предложении президент Франции рассказал после переговоров с союзниками Украины в Париже.
По словам Макрона, партнеры Киева сделают "все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну".
Кроме того, Эммануэль Макрон добавил, что отправку западных войск в Украину в будущем "нельзя исключать", несмотря на то, что "сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск".
Также президент Франции не хотел раскрывать фамилии западных лидеров, поддерживающих идею введения западных войск в Украину, однако признал, что она действительно активно обсуждалась.
Макрон признал проблемы с помощью для Украины
По словам французского лидера, западные политики должны признать, что довольно часто отставали от графика предоставления помощи ВСУ на шесть-двенадцать месяцев.
Что важно понимать, до этого времени официальный Париж никогда публично не размышлял о сценарии введения западных войск в Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне встречи представителей западных стран в Париже заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе.
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