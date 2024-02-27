Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что уже дискутировал с партнерами Киева по поводу отправки западных войск в Украину в будущем.

Западные войска могут прийти на помощь ВСУ

О своем предложении президент Франции рассказал после переговоров с союзниками Украины в Париже.

По словам Макрона, партнеры Киева сделают "все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну".

Все возможное для достижения этой цели, — подчеркнул французский лидер. Поделиться

Кроме того, Эммануэль Макрон добавил, что отправку западных войск в Украину в будущем "нельзя исключать", несмотря на то, что "сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск".

Также президент Франции не хотел раскрывать фамилии западных лидеров, поддерживающих идею введения западных войск в Украину, однако признал, что она действительно активно обсуждалась.

Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия." Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон признал проблемы с помощью для Украины

По словам французского лидера, западные политики должны признать, что довольно часто отставали от графика предоставления помощи ВСУ на шесть-двенадцать месяцев.

Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели, — подчеркнул Эммануэль Макрон. Поделиться

Что важно понимать, до этого времени официальный Париж никогда публично не размышлял о сценарии введения западных войск в Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне встречи представителей западных стран в Париже заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе.