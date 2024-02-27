Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що вже дискутував з партнерами Києва щодо відправки західних військ до України у майбутньому.
Західні війська можуть прийти на допомогу ЗСУ
Про свою пропозицію президент Франції розповів після переговорів з союзниками України у Парижі.
За словами Макрона, партнери Києва зроблять "все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну".
Окрім того, Еммануель Макрон додав, що відправку західних військ в Україну у майбутньому "не можна виключати", попри те, що "сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ".
Також президент Франції не хотів розкривати прізвища західних лідерів, які підтримують ідею введення західних військ в Україну, однак визнав, що воно справді активно обговорювалося.
Макрон визнав проблеми з допомогою для України
За словами французького лідера, західні політики повинні визнати, що доволі часто відставали від графіка надання допомоги ЗСУ на шість-дванадцять місяців.
Що важливо розуміти, до цього часу офіційний Париж ніколи публічно не розмірковував про сценарій введення західних військ в Україну.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі зустрічі представників західних держав у Парижі заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі.
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