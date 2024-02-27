Макрон обговорив з членами ЄС введення в Україну західних військ
Категорія
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Макрон обговорив з членами ЄС введення в Україну західних військ

Еммануель Макрон
Джерело:  Le Monde

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що вже дискутував з партнерами Києва щодо відправки західних військ до України у майбутньому.

Західні війська можуть прийти на допомогу ЗСУ

Про свою пропозицію президент Франції розповів після переговорів з союзниками України у Парижі.

За словами Макрона, партнери Києва зроблять "все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну".

Все можливе для досягнення цієї мети, — наголосив французький лідер.

Окрім того, Еммануель Макрон додав, що відправку західних військ в Україну у майбутньому "не можна виключати", попри те, що "сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ".

Також президент Франції не хотів розкривати прізвища західних лідерів, які підтримують ідею введення західних військ в Україну, однак визнав, що воно справді активно обговорювалося.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

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За словами французького лідера, західні політики повинні визнати, що доволі часто відставали від графіка надання допомоги ЗСУ на шість-дванадцять місяців.

Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети, — підкреслив Еммануель Макрон.

Що важливо розуміти, до цього часу офіційний Париж ніколи публічно не розмірковував про сценарій введення західних військ в Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі зустрічі представників західних держав у Парижі заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі.

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