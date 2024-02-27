За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, поява військових НАТО на території України нібито спровокує прямий конфлікт Росії та Альянсу.

У Путіна погрожують НАТО початком війни

Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, як офіційна Москва ставиться до заяв окремих західних лідерів про те, що вони розглядають сценарій введення іноземних військ в Україну.

За словами прессекретаря Путіна, це нібито може призвести до початку війни між Росією та НАТО.

У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про неминучість (прямої війни з НАТО. — Ред.). Ось так і оцінюємо. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Представник російського диктатора звернув увагу на те, дискусії між західними країнами щодо можливості направлення своїх військових в Україну — це новий елемент.

Ми звернули увагу на те, що тема відправлення військових на Україну дійсно обговорювалася, ми також відфіксували, що дуже багата палітра думок з цього приводу, дійсно консенсусу немає, — додав речник Кремля. Поширити

Дмитро Пєсков також підтвердив, що команді російського диктатора Володимира Путіна добре відома позиція французького лідера Еммануеля Макрона "щодо необхідності нанесення Росії стратегічної поразки".

З цинічною заявою з цього приводу також виступив експрезидент РФ Дмитро Медведєв:

Що Макрон говорив про можливість введення західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не приховує, що в майбутньому партнери офіційного Києва можуть направити свої війська на допомогу ЗСУ для стримування армії РФ.

Однак поки, як зазначив політик, такого рішення не ухвалили.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії”, — заявив французький лідер. Поширити

Окрім того, він створив коаліцію для надання Україні далекобійних ракет та бомб.