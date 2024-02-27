За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, поява військових НАТО на території України нібито спровокує прямий конфлікт Росії та Альянсу.
У Путіна погрожують НАТО початком війни
Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, як офіційна Москва ставиться до заяв окремих західних лідерів про те, що вони розглядають сценарій введення іноземних військ в Україну.
За словами прессекретаря Путіна, це нібито може призвести до початку війни між Росією та НАТО.
Представник російського диктатора звернув увагу на те, дискусії між західними країнами щодо можливості направлення своїх військових в Україну — це новий елемент.
Дмитро Пєсков також підтвердив, що команді російського диктатора Володимира Путіна добре відома позиція французького лідера Еммануеля Макрона "щодо необхідності нанесення Росії стратегічної поразки".
З цинічною заявою з цього приводу також виступив експрезидент РФ Дмитро Медведєв:
Що Макрон говорив про можливість введення західних військ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон не приховує, що в майбутньому партнери офіційного Києва можуть направити свої війська на допомогу ЗСУ для стримування армії РФ.
Однак поки, як зазначив політик, такого рішення не ухвалили.
Окрім того, він створив коаліцію для надання Україні далекобійних ракет та бомб.
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